竹市「綠黃合」挑戰「藍白合」？ 時力：團結才有可能贏

朝野各黨積極備戰2026九合一選舉，新竹市長高虹安日前二審無罪已回歸市政，但國民黨籍何志勇仍希望爭取競爭機會，至於民進黨目前也未推出市長參選人，外界也關注是否會與在地經營已久的時代力量「綠黃合」迎戰；時代力量發言人、新竹市議員廖子齊指出，新竹市的非藍白勢力仍需一名共主，才能團結一致的贏下這局。

針對新竹市長選情，民進黨祕書長徐國勇日前被詢問竹市是否可能「綠黃合」，徐國勇也坦言，跟友善政黨都可以談；而廖子齊表示，王婉瑜主席外傳的參選地區除新竹市長，苗栗縣、新竹縣以及竹北市都曾被提及，但目前黨內尚未討論到這個階段。

她指出，雖然王婉瑜的態度仍是保持開放態度，不過從2022年的藍白合來看，新竹市長這局需要非藍白勢力的高度團結，才有可能贏下這局，所以黨內的想法是必須要整合1位非藍白的合作候選人，若未來有機會與民進黨合作推出，「我覺得樂觀其成」。

至於時代力量目前在新竹市議會擁有3席議員席次，據悉黨內盼2026年在新竹、苗栗地區擴張席次，目前也在積極布局；廖子齊表示，目前新竹市規劃在原有的3名議員的基礎下，南區再徵詢提名1位議員候選人，新竹縣也規畫在4個選區各提名1位候選人。

她說，另外由於現任黨主席王婉瑜以及決策委員周偉航都是苗栗人，且竹南（苗栗縣第四選區）和頭份（苗栗縣第五選區）兩個選區的新移入人口多，有利於小黨發展，目前也在積極布局。

