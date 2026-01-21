竹市 義消健檢 每人每年補助3500元

新竹市政府為照顧長期投入救災與防災工作的義勇消防人員，21日舉辦「義消健檢135」健康檢查補助政策發表會，市長高虹安宣布，即日起提供竹市約500名救災義消及宣導義消，每人每年3500元健康檢查補助，強化義消健康照護，降低因長期出入火場、吸入濃煙與有害氣體所造成的職業傷害風險，保障這群守護城市安全的重要力量。

高虹安表示，義消夥伴長年站在救災第一線，是城市安全不可或缺的無名英雄，市府有責任也有義務為他們的健康多一分保障。考量近年來肺部疾病有年輕化趨勢，透過制度化健檢補助，能讓義消定期掌握身體狀況，達到及早發現、及早醫療效果。

廣告 廣告

高虹安強調，唯有健康的身體，義消夥伴才能安心投入救災工作，她並在會中頒發感謝狀，由衷感謝南門醫院及祐民醫院對義消健康照護的全力支持。

消防局長李世恭說明，市府除了提供補助經費外，積極媒合醫療院所，推出遠優於一般健檢的專屬優惠方案。新竹南門醫院加碼提供肺部及腰椎X光檢查，針對火場吸入風險及骨質疏鬆問題強化檢測。中壢祐民醫院附設「慧健康」高階健檢中心，更提供肺部及心臟電腦斷層掃描檢查，能有效檢視微小肺部病變與心臟異常。

李世恭表示，健檢方案整體市價均超過1.5萬元，但在市府媒合下，同樣以3500元的優惠價回饋義消，具備極高實質效益。「義消健檢135」補助政策即日起正式開跑，符合資格的義消人員可依規定申請使用。