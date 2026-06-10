竹市「風城耀動 城市3耀」籃球賽7/4登場 全國決賽首度移師市府廣場
新竹市政府持續推動「風城籃圖行銷推廣計畫」，透過運動賽事結合城市行銷、青年參與與全民運動風氣，推出「風城耀動 城市三耀」三乘三籃球盃賽。賽事將於一一五年七月四日至七月十二日熱血開打，即日起開放報名，預賽將於香山綜合運動場舉行，全國決賽則首度移師新竹市政府前廣場，打造符合國際三乘三賽事氛圍的專屬籃球場地，讓城市地標化身熱血競技舞台，展現新竹市充滿活力與運動能量的城市魅力。
新竹市長高虹安十日表示，三乘三籃球近年已成為國際重要運動賽事項目，具備節奏快速、對抗性高及觀賞性佳等特色，深受年輕族群喜愛。此次賽事全面採用國際籃球總會(FIBA)最新三乘三競賽規則，提供選手與國際接軌的競技平台，也讓市民朋友能近距離感受三乘三籃球緊湊刺激的賽事魅力。
新竹市長高虹安指出，此次最大亮點為全國決賽首度於市府前廣場舉辦，並比照國際三乘三賽事規格打造專屬臨時球場，讓參賽選手站上具城市代表性的舞台競技，也讓市府前廣場成為結合運動、交流與觀賽體驗的城市場域。透過賽事進駐城市核心地帶，不僅提升市民參與度，也進一步展現新竹市推動運動城市與青年友善城市的成果。
新竹市政府說明，「風城耀動 城市三耀」以「三」為核心意象，呼應三乘三籃球賽制，也打造三大活動亮點：第一是「熱血耀動」，透過高強度、快節奏的街頭籃球賽事，展現運動競技魅力；第二是「城市耀眼」，將賽事帶入城市核心場域，讓新竹地標成為全國決賽舞台；第三是「青春耀新」，鼓勵青年朋友用行動參與城市活動，在球場上展現新世代的自信、創意與拚勁。期待透過本次賽事，讓竹市不只是科技城市，更是充滿熱血、創意與運動能量的活力城市。
新竹市工商發展投資策進會表示，此次賽事歡迎各路好手踴躍報名，不論是學生球隊、社會球友，或平時熱愛鬥牛、享受團隊合作的市民朋友，都能透過比賽挑戰自我、交流球技。從香山綜合運動場的預賽拚戰，到新竹市政府前廣場的全國決賽舞台，每一次進攻都是機會，每一次防守都是關鍵，期待參賽隊伍用最熱血的表現，為新竹留下精彩的城市運動記憶。
新竹市工商發展投資策進會提醒，「風城耀動 城市三耀」三乘三籃球盃賽即日起開放線上報名至一一五年六月二十八日十八時止，賽事將於一一五年七月四日至七月十二日登場，歡迎有興趣的民眾把握時間上網報名，揪好友、組隊伍、上球場，一起參與「風城耀動 城市三耀」三乘三籃球盃賽。賽事採線上報名方式辦理，名額有限，額滿為止，相關競賽規程、組別資訊及最新公告，請以活動報名頁面公告內容為準。(
https://act.innosoft.com.tw/SportOpen/Meeting/Item?meeting_id=9347872FC5EE4D579209A3B6C7C71018 )。
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