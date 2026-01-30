竹市「駿馬迎福」春聯、小紅包與紅包袋 下周一起5處供索取

新竹市政府今(30)日在市府一樓大廳舉辦新春春聯及福袋發表記者會，由市長高虹安公布今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋。（圖／記者金祐妤攝）

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】農曆春節即將來臨，新竹市政府今(30)日在市府一樓大廳舉辦2026新春春聯及福袋發表記者會，由市長高虹安公布今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋，並宣布自2月2日上午8時30分起，於三區公所、稅務局及市府服務中心開放索取，數量有限送完為止，歡迎民眾踴躍領取。

新竹市政府今(30)日在市府一樓大廳舉辦新春春聯及福袋發表記者會，由市長高虹安公布今年「駿馬迎福」的賀歲春聯、金馬年紅包袋、開運福袋。（圖／記者金祐妤攝）

高虹安表示，今年是丙午馬年，象徵活力與突破，今年的春聯、紅包袋及開運福袋均以「駿馬迎福」為主題設計。春聯採用燙金工藝，「駿馬」二字筆觸蒼勁有力、線條流暢自然，展現千里馬奔馳的速度感；「迎福」二字則沉穩厚重，象徵將福氣穩穩納入家中。整體設計跳脫傳統印刷字體的制式框架，呈現書法藝術的生動美感。

除了春聯，開運福袋今日也同步亮相，今年設計巧思獨具，採用立體摺紙結構，小馬背負金幣的造型呼應「馬上有錢」的吉祥寓意。至於限定的燙金紅包袋一套三款，以精緻工藝與簡約線條呈現現代質感，兼具傳統祝福與當代美學。

行政處表示，「馬」自古象徵自由、力量與高貴，在十二生肖中獨具昂揚氣勢。今年春節特別邀請竹市書法大師王晴頌老師，以不同字體書寫「駿馬迎福」的吉祥語，來製作賀歲春聯及開運福袋，透過老師蒼勁有力、厚實飽滿的筆觸，從每一筆墨的起承轉合，表達最懇切的祝福。

行政處說明，今年春聯共印製19萬4千份，將從2月2日開始透過鄰里系統發送至各家戶，當日上午8時30分起在三區區公所、稅務局服務台與市府一樓服務中心等五處地點，發放春聯、紅包袋及開運福袋，數量有限，送完為止。

民政處表示，高虹安將從二月十五日起，進行一系列走春祈福之旅，預計造訪天公壇、城隍廟等十八處知名宮廟，為市民及市政工作新春祈福，同時也準備二萬個限量開運福袋致贈現場民眾，預計前往動物園、新竹漁港波光市集、巨城購物中心及新春市集發送開運福袋，詳細行程亦將公布於市府官方LINE及FB。