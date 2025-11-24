竹市「2025反詐視界」全國影片競賽頒獎 邱臣遠代理市長肯定全民創意參與

▲反詐視界頒獎典禮，邱臣遠代理市長與創作者大合影，展現用鏡頭對抗詐騙的決心。

【記者 李宏燁／新竹市 報導】「2025反詐視界—全國影片競賽」圓滿落幕，新竹市政府24日於新竹市影像博物館舉辦頒獎典禮，表揚各組得獎作品與創作者。典禮以反詐主題小短劇揭開序幕，並播放得獎作品精華剪輯，展現全民用影像對抗詐騙的創意能量與行動力，現場氣氛熱烈。

新竹市代理市長邱臣遠表示，詐騙手法層出不窮，防詐教育必須結合文化創意與全民參與，才能真正深化社會意識。本次競賽以影像為媒介，鼓勵各年齡層創作者以故事喚起警覺、以影像傳遞力量，讓「識詐、防詐、拒詐」成為全民共同行動。

▲代理市長邱臣遠、文化局長王翔郁、警察局長許頌嘉與短片組金、短影音組得獎者合影。

文化局指出，本屆活動自六月開跑，徵件踴躍，計274投件，經審查252件作品符合資格，其中短片組105件、短影音組147件，影片總長達40,320秒，主題涵蓋多元面向，參賽者年齡亦橫跨青少年至長者，充分展現全民參與公共議題的熱度。

本次競賽由影視產業與教育傳播領域專家學者組成評審團，依影片內容、拍攝技巧與後製表現三大面向進行專業評選，最終共選出53個獎項。其中更特別設立「新竹特別獎」，鼓勵創作者融入在地文化與城市意象，體現新竹市推動「文化防詐」的精神。文化局表示，參賽作品普遍兼具藝術性與教育性，展現各世代創作者對公共議題的敏銳洞察與創新表達。評審團也表示，本屆作品在整體水準上相當成熟，不僅創意多采多姿，許多團隊更用心於聲音與後製設計，展現出令人欣慰的專業態度與完整觀念。

▲2025反詐視界點亮儀式，邱臣遠代理市長與貴賓攜手，象徵照亮防詐死角、讓詐騙無所遁形。

短片組金獎《阿嬤好餓》，以懸疑敘事手法描寫假親情電話詐騙的情感張力；銀獎《迷聲辨真偽》以布袋戲偶打造江湖情境，講述門派弟子遭冒名詐騙的故事，寓教於樂、創意十足；銅獎《幻想中的她》則以細膩影像呈現網路交友陷阱的虛實界線。短影音組金獎《美金美夢 美得冒泡》以詼諧節奏透過家庭互動展現防詐教育力量；銀獎《這三種詐騙天天都在上演？》與銅獎《真假難辨的謊言》以生活化片段呈現常見詐騙手法，兼具教育與娛樂效果。

未來得獎作品將於新竹市影像博物館特映，並同步於多媒體平台曝光，持續推廣防詐觀念，讓影像成為深化識詐教育的重要媒介。

新竹市政府感謝全國創作者、學校與社區團體的踴躍參與，期盼「反詐視界」不僅是一場比賽，更是一場以影像凝聚社會共識的文化運動，讓防詐意識在生活中深耕發光，從新竹出發，擴散全台。(圖：新竹市政府提供）

