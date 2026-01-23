竹市0－6歲市府養3月起加碼1000元 免申請直接入帳

新竹市長高虹安（左三）23日宣布最新的「0－6歲市府養」友善育兒政策，將自民國115年3月起育兒津貼每月加碼1000元。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安全力推動「0－6歲市府養」友善育兒政策，23日宣布將自民國115年3月起育兒津貼每月加碼1000元，且符合資格者免再提出申請，4月起每月直接撥入帳戶，開辦後預計1萬3617名幼兒家長受惠，希望藉此僅減輕竹市家長育兒負擔、快樂育兒。

高虹安表示，「0－6歲市府養」政策分別由社會處、教育處、民政處及衛生局共同執行，從備孕、懷孕、生產到育兒，建構完整的支持體系。

此次公布的育兒津貼每月加碼1000元，分別由社會處執行0至未滿2歲、教育處執行2至未滿6歲，完成「0－6歲市府養」政策最後一塊拼圖，也是許多爸媽最期待的政策，市府將持續完善育兒友善政策，讓幸福加碼，實際回饋每位新竹市民。

高虹安說，她上任至今3年多來，市府陸續開辦「凍卵補助」、「中醫助孕調理」、「婚後孕前健檢補助」、放寬「好孕專車」乘車限制、提高「生育津貼」，以及建置「月嫂媒合服務平台」，讓女性能夠安心規畫生育與產後照護。

在育兒方面，加碼「托育補助」、開辦「托育服務精進計畫」、完成「一區一定點臨托」，並擴增夜間及假日臨時托育服務，積極推動生育平權。幼兒教育上則推行「公共化教保服務計畫」，增設2歲專班及調整3至5歲班轉型2歲班，依據各區域家長需求，提高幼托量能，為市民營造「願婚、敢生、樂養」的良好生養環境。

社會處長黃佳婷指出，竹市育兒津貼加碼補助自115年3月起開辦，由市府每月再增加1000元補助，開辦後預計有1萬3617名幼兒家長立即受惠。

教育處長林立生說明，教育處除了積極擴充公共教保服務量能與品質外，育兒津貼加碼補助讓竹市育有2至6歲幼兒的家庭有更完整的支持。

市府補充，育兒津貼加碼1000元採免申請、直接入帳方式發放，每月加碼金額於次月底發放，115年3月加碼金預計於4月30日撥付，領取育兒津貼家長依據幼兒胎次不同，將可從每月5000元至7000元補助增加為6000元至8000元。

