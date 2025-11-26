竹市1國中交通車出車禍 學生未受傷、司機涉酒駕

（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）新竹市光復路與食品路口今天發生國中交通車與轎車擦撞，車上18名學生均未受傷。竹市警察局表示，黃姓交通車司機經酒測後確認酒駕，依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。

1輛國中交通車今天上午7時18分行經竹市光復路與食品路口與轎車擦撞，新竹市警察局表示，已派員處置，黃姓交通車司機經酒測後酒精濃度達每公升0.54毫克，依公共危險罪移送新竹地檢署偵辦。

新竹市政府教育處透過文字表示，事故發生時車上共有18名學生與1名駕駛，均緊急疏散，無人受困或受傷，校方也啟動應變機制，此國中的校長到場後，帶領學生徒步返校上課，並向家長報平安。

教育處指出，已要求校方依與廠商的契約辦理，若有違反合約，應依罰則規定處理，最重得解除合約。

教育處表示，後續將持續督導學校落實「學生交通車管理辦法」各項規定，也會同交通部公路局新竹區監理所新竹市監理站與竹市警察局實施學生交通車路邊臨檢，督導及追蹤改善情形，落實學生交通車稽查作業，強化學生乘車安全。

對此，警方指出，事發地距校約1.4公里，步行約20分鐘，至於其他細節，因偵查不公開不便透露。（編輯：李錫璋）1141126