竹市1/1起擴大疫苗接種 呼籲長者、幼兒「左流右新」健康迎新年

新竹市政府宣布自明(一一五)年一月一日至二月二十八日，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿六個月以上尚未接種之民眾，提醒符合資格的民眾儘速前往接種。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

為提升新竹市民免疫保護力，降低感染後發生重症及死亡風險，新竹市政府三十一日宣布自明(一一五)年一月一日至二月二十八日，擴大新冠疫苗公費接種對象為滿六個月以上尚未接種之民眾，提醒符合資格的市民儘早前往竹市三區衛生所及五十家合約院所接種。另為提升接種便利性，市府亦於一至二月加開社區接種場次，尤其六十五歲以上長者及學齡前幼兒，可同時接種流感與新冠疫苗，建立雙重防護，「左流右新、健康安心」，全家平安迎新年。

廣告 廣告

新竹市衛生局長陳厚全表示、目前正值呼吸道傳染病好發季節，加上春節連續假期將至，屆時返鄉探親、旅遊及聚會活動頻繁，病毒傳播風險將隨之提高，自明年一月一日起，新冠疫苗公費接種對象擴大至滿六個月以上民眾皆符合接種資格，竹市新冠疫苗庫存充足，目前國內公費提供之新冠疫苗包含莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌，皆具良好保護效果，滿十二歲以上民眾可依意願擇一廠牌接種；滿六個月以上至十一歲之兒童，則僅可接種莫德納疫苗；另外提醒滿六個月到未滿五歲首次接種新冠疫苗幼童，建議接種兩劑，兩劑間隔至少四週（二十八天），以獲得更完整的保護力，請家長依規定協助孩童完成接種。

衛生局提醒，65歲以上長者及學齡前幼童等高風險族群，感染新冠或流感後併發重症之風險較高，應優先完成疫苗接種。為保護家中長輩與幼兒，鼓勵市民攜家帶眷前往竹市50家新冠疫苗合約院所或三區衛生所，並善加利用1至2月加開之社區接種場次，就近完成流感或新冠疫苗接種，共同守護家人健康。

衛生局呼籲，除儘快完成疫苗接種外，日常維持良好個人衛生習慣同樣重要。請民眾務必落實勤洗手、注意咳嗽禮節；如出現發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，應儘量避免出入人多擁擠場所，並配戴口罩及早就醫。有關竹市疫苗接種資訊，請至衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )傳染病防治/流感專區查詢，或撥打一九九九市民服務專線洽詢。