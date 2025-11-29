竹市10戶住家信箱「小橘書」不翼而飛 里長緊急補發

〔記者洪美秀／新竹報導〕由中央印製全國發放的台灣全民安全指引手冊「當危機來臨時」小橘書，新竹市今天傳出有10戶住家信箱的小橘書突不翼而飛，文雅里長朱毅說，有里民反映及詢問未收到小橘書，而鄰長堅持已發送到各住戶信箱，懷疑可能遭有心人拿走，緊急向區公所申請補發，已將小橘書補送到住戶家中，這可能是竹市首起小橘書疑遭取走事件。

朱毅說，27日起就在里內各社區發放小橘書，並委由鄰長協助親自發送，大部分鄰長都是挨家挨戶發送，且已在28日發放完畢，但因部分社區型住家或公寓沒有管委會，鄰長會採塞入住戶信箱的方式發送，結果28日下午有里民反映，位在竹光路巷弄內有5樓的公寓住宅沒收到這本小橘書，經詢問鄰長後，鄰長確認有將小橘書放在住戶信箱內，且鄰近同類型的公寓住戶也表示有收到小橘書，認為該棟公寓共10戶信箱內的小橘書，疑遭不明人士拿走。

廣告 廣告

朱毅說，在里民反應後，便緊急向區公所申請補發，並在今天補發投遞完成，也提醒里民，若還未收到安全指引小橘書，可向他申請補發。也期這本小橘書發揮安全指引作用，讓里民遇到地震或颱風等重大事件時，能得知最即時的安全指引攻略。

新竹市傳出社區安全指引手冊遭拿走，已由里長緊急補發遞送。(記者洪美秀攝)

新竹市傳出社區安全指引手冊遭拿走，已由里長緊急補發遞送。(記者洪美秀攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

阿布達比轉機男獲釋 妻要求外交部無償負擔夫後續費用

四川中配來台僅4個月就爽領1萬！一句話惹怒台灣網友

硬起來？藍提擴大中配參選昨付委 內政部公告：明年選舉要具結國籍

