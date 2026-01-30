竹市114學年度第2學期3續任校長就職 高虹安宣布加碼校園行政獎勵金

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市政府今（30）日舉辦「新竹市114學年度第2學期市立學校校長續任就職典禮」，由市長高虹安主持，在各界貴賓及教育夥伴的見證下，3所市立學校校長完成續任就職，象徵市政與學校攜手持續推動教育發展。

市長高虹安表示，此次續任校長包含新竹國小校長胡如茵、民富國小校長吳淑雯及茄苳國小校長張淑玲。3位校長於任內致力校務經營與教育品質提升，辦學成果深獲肯定，並獲家長與教師高度支持，市府表達誠摯祝賀與肯定。

高虹安今天也宣布，市府體恤教學現場兼任教育行政工作老師的辛勞，重磅推出「有感加碼」。除依教育部原定方案加發經費，竹市每月校長再加發2,000元，處室主任每月再加發1,500元，組長每月再加發1,000元，將自115年2月1日起實施，給予校園、學校兼任行政老師最大支持。她期盼透過制度化的實質回饋，進一步穩定校園行政運作，提升教育品質，實踐「新竹好學」理念。

高虹安指出，校長是學校發展的重要領航者，竹市邁入「AI教育元年」，市府將持續深化「新竹好學」教育願景，推動以學生為核心的教育政策，打造更完善的學習環境。市府近年積極推動「教育新心三亮點」政策，包含行政減量以支持教師安心教學、精進教學品質讓家長放心，以及市府用心落實教育施政，期盼透過政策支持與學校實務相互配合，提升整體教育能量。

教育處長林立生表示，面對快速變動的科技趨勢與教育環境，校長在行政領導與教學發展上扮演關鍵角色。期許校長秉持正向態度推動校務，並以創新思維因應教育趨勢，透過前瞻規劃與有效執行，引領學校持續成長，落實以學生學習為核心的教育品質。

教育處指出，市府將持續作為學校最堅實的後盾，支持校長在校務推動與教育改革上的努力。期待各校在穩健領導下，凝聚共識、整合資源，朝向「人文、藝術、永續、國際」等教育願景邁進，為新竹市學子打造更優質、多元的學習未來。

《圖說》市長高虹安宣布加碼竹市校園行政獎勵金。（圖／新竹市政府提供）