竹市114年交通事故 死傷雙降

新竹市警局統計，民國114年新竹市A1、A2交通事故共8513件，與113年同期相比減少484件，死亡及受傷人數皆有逐步下降的趨勢。（王惠慧攝）

新竹市政府重視交通安全，跨局處祭出多項政策，以減少事故發生。最新統計數據出爐，民國114年新竹市A1、A2交通事故共8513件，與113年同期相比減少484件，死亡及受傷人數皆呈現逐步下降趨勢。市警局也公布事故3大主因，呼籲所有用路人確實遵守交通規則。

市長高虹安表示，為打造人本交通環境，在行人安全方面，市府建置28所學校通學步道，並改善路口安全，包括縮短穿越距離、擴大轉角行人空間、設置庇護島與警示設施、排除視線死角、增設行人號誌、檢討秒數並設置早開或專用時相、提升照明等。

廣告 廣告

此外，市府也設置實體阻隔，避免行人違規穿越等措施，全面提升行人穿越馬路的安全，至於無號誌化路口，也增設停讓標誌及標線，提醒用路人注意減速停讓，有效減少事故發生。

根據市警局統計，新竹市114年A1類交通事故共19件，造成24人死亡，其中行人死亡3人；A2類事故8494件、1萬1362人受傷；與113年同期相比，A1事故件數減少7件、死亡人數減少2人，行人死亡減少9人，A2事故件數減少477件、受傷人數減少616人，皆逐步下降的趨勢，展現防制成效。

新竹市警察局長許頌嘉指出，市府建構安全行人環境，整體事故發生頻率與傷害程度呈現同步下降趨勢，尤其在行人安全方面，A1類交通事故中，行人死亡人數較去年同期大幅減少9人，展現市府近年強化行人保護、優化用路環境及深化交通安全宣導的成果。

市警局也說明交通事故3大主要肇因，包括「駕駛操作不當」、「未保持行車安全距離」及「左轉彎未依規定」為主，且多發生於通勤尖峰時段，警方將持續針對高風險時段與違規態樣加強執法與取締，呼籲用路人確實遵守交通規則、依法行駛，共同維護道路秩序與公共安全。