竹市114年度國中數學能力競賽成績揭曉 高虹安表揚獲獎同學

新竹市一一四學年度「國中數學能力競賽」，多位學生表現優異，榮獲雙項金牌的肯定。市長高虹安十二日表揚獲獎同學。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市一一四學年度「國中數學能力競賽」圓滿落幕，多位學生表現優異，在競賽中脫穎而出、榮獲金牌肯定，市長高虹安十二日表揚獲獎同學，頒發獎牌、獎狀及紀念品，嘉勉學子在數學學習上的努力與卓越表現。

高虹安感謝國立陽明交通大學協助此次競賽，首度導入其所設計的「APX （全國高中數理能力檢定）命題思維」，使試題更聚焦於探究能力、素養應用、與邏輯推理思考，展現新竹市持續推動教育創新與提升學習品質的用心，也肯定學生們在高難度試題中勇於挑戰、脫穎而出的優異表現。

廣告 廣告

國立陽明交通大學副校長陳永富表示，新竹擁有優質大學資源，是學子成長的重要後盾，他以「竹」為喻，說明學習需要耐心與扎根，前期的累積才能換來後續的快速成長，同時提醒同學除了數學實力，更要培養面對挑戰的「心力(mental energy)」。最後勉勵同學避免只專注單一學科，宜兼顧數理與人文素養，拓展視野、全面學習，為未來發展奠定更穩固的基礎。

教育處表示，此次共有三十三位同學在競賽中脫穎而出、榮獲金牌，其中，市立光華國中賴詠軒、國立竹科實驗高中附設國中吳浚銘、蔡承紘、曙光女中附設國中陳禹諺、市立培英國中薛力豪與市立建功高中附設國中張子庸等，同時榮獲「百分王」與「達人賽」兩項目雙冠王之殊榮，充分展現新竹市學子紮實的學習實力與勇於挑戰的精神。

教育處長林立生表示，「國中數學能力競賽」充分展現新竹市國中學生在數學領域扎實的學習基礎與高度參與熱情。國立陽明交通大學長期深耕數理能力檢定，具備豐富命題經驗，其「APX」命題模式強調概念理解與迷思辨識，此次跨校合作使試題設計更具深度與廣度，讓學生得以在更具挑戰性的情境中，充分展現其數理思維與解題能力。