竹市114年青年志工表揚暨嘉年華 1422青年志工齊聚風城

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市114年青年志工表揚暨嘉年華會今於新竹高商體育館登場，現場集結來自大學及高中職校共1422名青年志工參與盛會，場面熱鬧、青春洋溢。市長高虹安到場表揚青年志工們在課業之餘投入志願服務，以行動關懷弱勢、回饋社會，展現竹市「青年活力、幸福友善」的城市願景。

高虹安表示，感謝至愛服務協會長期深耕社會福利服務，在理事長高月鳳及竹竹苗區青年團隊總召傅正泰的帶領下，持續培育青年志工、投入弱勢關懷，讓許多孩子在陪伴與服務中感受到溫暖與希望，這份對社會的付出令人由衷敬佩，也讓「青年志工嘉年華會」成為新竹地區青年志工朋友一年一度的重要盛會。

高虹安提到，今年活動規模再創新高，共表揚57名優秀青年志工及36隊績優青年志工團隊。其中新竹女中春暉社已連續22年投入弱勢兒童免費課輔服務，學姊學妹們以「用生命影響生命」的理念，透過溫馨課輔陪伴，串起小老師與孩子之間深厚的情誼，宛如一列溫暖的課輔列車，陪伴孩子探索屬於自己的小宇宙。此外香山高中春暉社在9月花蓮縣光復鄉堰塞湖潰堤災後，同學們於指導老師葉羽秦帶領下化身「鏟子超人」，前往光復鄉協助清淤救災，展現青年即時行動力與台灣社會互助精神，成為竹市青年志工的最佳典範。

高月鳳表示，協會長期以組織化與系統化方式培育青少年志工，投入對兒童、身心障礙者及高齡者的關懷服務，已建立穩定且良善的運作模式，感謝市府長期支持，未來協會將持續深化青年志工服務，打造社會、青年與弱勢族群共享共融的友善環境。

國立新竹女中春暉社社長曾琬庭分享，加入春暉社的初心就是希望陪伴弱勢兒童，透過長期而真誠的課輔陪伴，不僅幫助孩子與家庭，也讓自己實踐社會責任，這段溫馨服務經驗將成為一生難忘的青春記憶。

