竹市115年持續推動自費疫苗補助 符合資格最高補助2000元6000市民受惠

新竹市政府自推動自費疫苗補助服務，接種後六個月內可申請每人一次性二千元補助。(圖由新竹市政府提供)

記者曾芳蘭／竹市報導

為落實「老幼共好」施政策略，減輕家庭醫療負擔，新竹市政府自推動自費疫苗補助服務，凡設籍竹市零至六歲幼兒及五十歲以上市民，自費接種口服輪狀病毒疫苗、腸病毒疫苗及帶狀皰疹疫苗，接種後六個月內可申請每人一次性二千元補助，政策廣受民眾肯定，自一一五年起、市府持續提供相關補助並優化流程，守護市民健康。

新竹市政府自推動自費疫苗補助服務，接種後六個月內可申請每人一次性二千元補助。(圖由新竹市政府提供)

市長高虹安指出，自一一三年底推動疫苗補助以來，截至目前為止已嘉惠逾五千五百名市民，為提升便民服務，市府已全面啟用「線上申辦平台」，讓市民免出門即可完成申請，大幅縮短行政流程與奔波時間。

廣告 廣告

高虹安強調，推動疫苗補助政策不僅實質減輕市民經濟負擔，更是建構「老幼共好、健康安心」城市的重要防護網，今(一一五)年補助持續推動且擴大補助人數，預計將有六千位市民朋友受惠，未來市府將持續透過科技導入服務優化，落實照顧市民健康的承諾，實現健康友善「安居科技城」。

衛生局長陳厚全表示，疫苗補助歷年申請人數顯著成長，顯示市民自我健康防護意識提升，目前補助疫苗包括零至六歲幼兒的口服輪狀病毒疫苗、腸病毒疫苗及五十歲以上市民的帶狀皰疹疫苗，透過補助降低民眾自費負擔，鼓勵高風險族群及早接種，提升保護力。

為便利施打，新竹市衛生局已與六十六家合約醫療院所合作，不分族群皆可申請補助費用，接種後六個月內備妥合約醫療院所開立收據正本、三個月內含詳細記事戶籍謄本、匯款存摺封面影本、申請人身分證正反面影本、印章等，即可臨櫃至衛生局十樓疾病管制科辦理，或至線上申辦平台( https://dgservice.hccg.gov.tw/serviceNotice.do?rule=guest&id=1201&ca )申請。有關竹市自費疫苗補助詳細資訊，請上新竹市衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw查詢，或撥打一九九九市民服務專線洽詢。