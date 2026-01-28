竹市115年身障社福團體座談會 深化公私協力、完善照顧支持

新竹市長高虹安感謝所有身心障礙領域的社福團體長期對竹市身障者的無私付出與貢獻。(記者曾芳蘭攝)

歲末年終，新竹市政府二十八日辦理「新竹市一一五年身心障礙社會福利團體服務交流座談會」，市長高虹安出席與新竹市身心障礙社會福利團體、機構及基金會代表齊聚一堂，透過面對面的交流，在對話中彼此聽見、彼此理解，攜手建立更穩固的公私協力溝通平台，讓社福服務在合作中持續深化、在創新中更貼近實際需求。

高虹安表示，感謝所有身心障礙領域的社福團體、機構與基金會，以深厚的專業為根基、以柔軟的關懷為光，協力承接市府多項委辦服務，陪伴身心障礙者及其家庭走過每一段不容易的日常。正因為有大家的付出，這座城市的照顧網絡才能更加完整、也更具溫度。市府未來也將持續落實「身心障礙6+2大平權」政策，從醫療、教育、交通、資訊、文化、運動等面向同步推進，努力讓每一位身心障礙朋友都能更安心地生活、更自在地參與城市的每一刻。

高虹安指出，今(一一五)年市府持續推出多項貼近實際需求的新措施，包括增設大型復康巴士，提供身心障礙者、相關團體及機構共融旅遊、休閒及交通服務；將家庭照顧者支持服務轉型為共融據點，服務對象擴及長照及精神病人家庭，透過多元支持機制協助照顧者紓解壓力、減輕照顧負荷；在溝通無障礙支持方面，同步聽打服務亦將新增警政及夜間緊急臨時性服務，進一步保障聽語障礙者的溝通權益。

社會處長黃佳婷表示，市府持續以服務使用者需求為核心，滾動檢視並優化各項身心障礙與高齡友善措施，並定期與身心障礙團體辦理交流座談，透過面對面的溝通傾聽第一線聲音，促進資源整合與共享。透過此次交流座談，不僅深化與身心障礙社福團體之間的夥伴關係，也為未來政策推動奠定更扎實的合作基礎。