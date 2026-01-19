竹市119消防節捐血活動 各界響應單日創新紀錄1487袋血液

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】每年的1月19日是「119消防節」，新竹市消防局及新竹市義消總隊秉持消防及義消救災與救難、無私大愛的精神，在這屬於消防、義消人員的日子裡，盛大辦理捐血活動，紛紛挽袖捐出熱血，紓解春節前血庫缺血的問題。今(19)日市長高虹安到場向熱情參與捐血活動的警義消、眷屬及熱心的市民鼓勵並表達感謝。

新竹市消防局每年均在一月十九日盛大舉辦捐血活動，現場擠滿捐血人潮，市長高虹安日特別到場向熱情參與捐血活動的警義消及熱心民眾表達感謝。（圖／記者金祐妤攝）

高虹安表示，新竹市消防及義消們22年來持續於119消防節當日辦理119消防節捐血活動，她特別鞠躬感謝所有第一線的消防夥伴們，發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，用專業和愛心守護所有新竹市民，今年捐血袋數高達1,487袋，再次締造當日「桃竹苗地區單日最高捐血袋數」成績，為血庫注入滿滿熱血，傳遞滿滿的愛心。

廣告 廣告

新竹捐血中心主任王雲龍示，目前該捐血中心的血液庫存量已經相當危急，AB型和A型的庫存量勉強達到七天，O型只剩六點九天、A型只剩五點八天、庫存嚴重不足，希望在春節前，血液庫存量可以延長到十天，讓需要血液的民眾能夠得到支援與治療，回家過個好年。

新竹市消防局表示，春節期間是全國血荒最嚴重的時候，於119消防節打火弟兄們號召鬥陣捐出熱血，也希望藉此帶動市民捐血熱潮，使活動別具意義。此活動自2005年舉辦以來，已連續22年創下桃竹苗地區捐血車當日最高捐血紀錄，今日活動於下午4時結束，共計捐出1,487袋熱血，再次創下紀錄，22年來已捐出超過14,064袋血。

今日下午高虹安與消防局長李世恭、義消總隊鍾淑英副總隊長一同帶領竹市所屬警義消幹部於新竹都城隍廟舉行上香祈福儀式，儀式遵循古禮，共同祈求竹市風調雨順、國泰民安、無災無害，也保佑消防、義消人員執勤平安。