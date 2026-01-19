竹市119消防節捐血祈福活動 各界熱烈響應捐出1487袋再創當日新高

新竹市消防局每年均在一月十九日盛大舉辦捐血活動，現場擠滿捐血人潮，市長高虹安日特別到場向熱情參與捐血活動的警義消及熱心民眾表達感謝。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

每年的一月十九日是「一一九消防節」，新竹市消防局及新竹市義消總隊秉持消防及義消救災與救難、無私大愛的精神，每年均在這天盛大舉辦捐血活動，今年已邁入第二十二年，新竹捐血中心表示 目前中心血液的庫存量已經嚴重不足 期望藉由與市府合辦捐血活動，紓解春節前、血庫缺血的問題。

市長高虹安十九日特別到場向熱情參與捐血活動的警義消、眷屬及熱心的民眾鼓勵並表達感謝。高虹安表示，新竹市消防及義消們二十二年來持續於一一九消防節當日辦理一一九消防節捐血活動，她特別鞠躬感謝所有第一線的消防夥伴們，用專業和愛心守護所有新竹市民，市府目前也正辦理各消防辦公廳舍的整建作業，是送給消防夥伴及所有市民朋友的新年新禮物。今年捐血袋數高達一千四百八十七袋，再次締造當日「桃竹苗地區單日最高捐血袋數」成績，為血庫注入滿滿熱血，傳遞滿滿的愛心。

消防局長李世恭表示，春節期間是全國血荒最嚴重的時候，於一一九消防節，打火弟兄們均會號召大家鬥陣捐出熱血，希望藉此帶動市民捐血的熱潮，此活動自二00五年舉辦以來，已連續二十二年創下桃竹苗地區捐血車，當日最高捐血紀錄，十九日活動於下午四時結束，共計捐出袋熱血，再次創下紀錄，總計二十二年來、已捐出一萬四千零六十四袋血液。

新竹捐血中心主任王雲龍示，目前該捐血中心的血液庫存量已經相當危急，AB型和A型的庫存量勉強達到七天，O型只剩六點九天、A型只剩五點八天、庫存嚴重不足，希望在春節前，血液庫存量可以延長到十天，讓需要血液的民眾能夠得到支援與治療，回家過個好年。

今年一一九消防節雖然適逢平日，民眾也非常熱情參與捐血活動，為了讓捐血不塞車，在消防局及關新公園兩地共調度五輛捐血車，加上西大捐血室也一同來助陣，讓熱心的捐血人送暖不打結。