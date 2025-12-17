竹市17公里自行車道路燈遭竊 市府啟動巡檢修復中

新竹市十七公里海岸線風景區自行車道近期發生路燈設施遭破壞及線路失竊案件，造成約三點七公里路段路燈失去照明功能。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市十七公里海岸線風景區自行車道近期發生路燈設施遭破壞及線路失竊案件，造成約三點七公里路段路燈失去照明功能，影響遊客與騎乘民眾夜間安全，市府已於第一時間向轄區警方報案偵辦，並同步展開緊急修復作業。

公管中心表示、十七公里海岸線自行車道自漁港環保公園起，至鹽港溪口南岸區，全長約十七公里，沿線串聯南寮休閒碼頭、海天一線觀景區、港南運河、紅樹林公園、南港賞鳥區等主要景點，是民眾晨昏運動及假日旅遊的熱門路線。經警方至現場勘察並積極周遭訪查可疑人物，已迅速將犯嫌查緝到案，並依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

公管中心指出，此次遭竊位置集中於植栽茂密、土層較軟且人煙較稀少的特定路段，包括港北安檢所大魚藝術區段、港南運河鋼構橋至金城湖路口、虎山橋至浸水北街入口、及香山區伴橋後方至綠色隧道中段等區域，疑似遭人為破壞電管竊取線路。

警察局表示，已建議導入科技防竊電纜追蹤器工具，並建立即時警報器通報機制，可於電纜線遭竊同時發出警示通報，並可追蹤纜線目前位置，以利查緝，另持續徹底清查銷贓場所，務必根除犯罪源頭，以達防竊安民目的，並建立良好的治安環境。

公管中心表示，除將提高巡查頻率外，也已要求施工單位於港南路段重新開挖拉線修復，同時導入科技防竊及即時通報機制。目前已於水資源公園旁自行車道，試辦全國第一座公園綠地智慧路燈系統，可於短時間內偵測異常斷線並立即觸發警示通報，未來將逐步導入至全線燈具，提升監管效率。

公管中心強調，後續將規劃於主要出入口及視線死角處增設監視器，並增加巡查人力，以兼顧嚇阻及即時查報功能，防止公共設施再遭破壞。新竹市政府強調，公共設施是全民共同財產，任何破壞行為不僅影響環境安全與市容品質，也涉及刑事責任，市府將依法嚴辦。