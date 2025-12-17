竹市17公里自行車道「失明」！3.7公里路燈線路遭竊 市府將緊急修復
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市17公里海岸線風景區自行車道「失明」了！市府表示，近期在17公里自行車道發生路燈設施遭破壞及線路失竊案件，約3.7公里路段路燈失去照明功能，影響遊客與騎乘民眾夜間安全。市府已報案，並同步展開緊急修復作業。
市府表示，17公里海岸線自行車道自漁港環保公園起到鹽港溪口南岸區，全長約17公里，沿線串聯南寮休閒碼頭、海天一線觀景區、港南運河、紅樹林公園、南港賞鳥區等主要景點，是民眾晨昏運動及假日旅遊的熱門路線。近期有市民陳情晚上的路燈失去照明功能，經警方到現場勘察並訪查可疑人物，12月5日循線將犯嫌查緝到案，已依竊盜罪移送檢方偵辦。
市府工務處公園管理設施暨維護中心指出，此次遭竊位置集中在植栽茂密、土層較軟且人煙較稀少的特定路段，包括港北安檢所大魚藝術區段、港南運河鋼構橋至金城湖路口、虎山橋至浸水北街入口、及香山區伴橋後方至綠色隧道中段等區域，疑似遭人為破壞電管竊取線路。
警方已導入科技防竊電纜追蹤器工具，建立即時警報器通報機制，可在電纜線遭竊時發出警示通報，並追蹤纜線位置，另也會清查銷贓場所。
公管中心表示，未來會提高巡查頻率，並要求施工單位在港南路段重新開挖拉線修復，並導入科技防竊及即時通報機制。目前已在水資源公園旁自行車道，試辦全國第一座公園綠地智慧路燈系統，可在短時間內偵測異常斷線並立即觸發警示通報，未來將逐步導入至全線燈具，提升監管效率。
更多自由時報報導
雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份
台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山
明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會
說好的人行空橋在哪？ 台南三鐵共構卡關原因曝光
其他人也在看
夏于喬嫁林書宇6年有喜 手寫信向baby喊話曬「金馬最佳準媽咪獎」
演員夏于喬今（17）日在個人社群平台曬出超音波照片，宣布懷孕喜訊，「我在2025年末終於得到最大的獎了」，證實與導演丈夫林書宇將迎接家庭新成員。這對結婚6年的影壇夫妻檔，迎來他們期待已久的孩子。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 1
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 27
身分證暗藏「終極冷知識」網震驚：活了21年今天才知道！
國民身分證是台灣民眾生活中不可或缺的重要證件，但其設計上一個鮮為人知的細微特徵，近日在社群媒體上引發熱烈討論。許多網友驚訝發現，身分證上區隔姓名、生日及地址等欄位的「分隔線」，並非單純的實線，而是由一串微小的中華民國英文字母「THE REPUBLIC OF CHINA」緊密排列所組成。內政部戶政司證實，這項設計是一項重要的防偽機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 158
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 289
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 8
台泥張安平：應減少進口水泥 否則將賠掉本土勞工生計
（中央社記者何秀玲台北2025年12月17日電）近期進口水泥議題引發各界關注，台泥董事長張安平表示，高度認同環境部長彭(啟)明儘量減少使用進口水泥的呼籲，這不僅是環保減碳問題，若台灣淪為國外過剩產能的傾銷地，賠掉的將是本土水泥業的生計與數萬名水泥業勞工家庭未來。台泥今天發出新聞稿指出，根據財政部海關進口報價及當地國內銷售價數據，來自越南、印尼、日本等國進口水泥，超低出口售價顯示明顯傾銷行為。以2024年下半年至2025年上半年為比較區間，日本水泥在日本國內的正常售價為每噸新台幣3800元，而出口到台灣價格卻僅1400元，進口到台灣的日本水泥竟比日本國內價格便宜2400元，傾銷差率高達106%。來自印尼的水泥熟料，在印尼國內售價為每噸1200元，但出口到台灣價格僅680元，也比當地價格便宜520元，幾乎是半價。另外，政府今年7月針對越南水泥開徵反傾銷稅，原本希望遏止進口水泥惡性傾銷，但結果卻顯示進口業者反而逆勢操作，根據海關資料越南水泥到岸價格不僅未上漲，反而降價15%，熟料價格更下降22%，連印尼也跟進降價5%，以往越南進口水泥差價每噸500至700元，現因報關資料價格持續下跌，相對價中央社財經 ・ 3 小時前 ・ 8
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 9 小時前 ・ 60
甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人 牽手散步被認出原地解散
12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往內湖區...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 103
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 8 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 129
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 197
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 1
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 167
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 6 天前 ・ 84
2波冷空氣接力報到！「這2天」雨彈炸全台 下週再迎大降溫
本週2波東北季風襲台！中央氣象署今（16）日表示，明天下半天受到東北季風影響，北台灣高溫略下降，週日（21日）又迎來一波東北季風，下週一將全台降雨。降雨部分，明後天桃園以北、東半部降雨機率增加，週五至週六全台有雨，中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪或結冰機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
NBA》尼克第四節猛烈攻勢逆轉馬刺 成功抱走NBA Cup冠軍與53萬美金獎金
NBA Cup（NBA盃）今天（17日）在賭城拉斯維加斯舉行，由聖安東尼奧馬刺對決紐約尼克，進行最終決賽。此役前三節尼克雖落後，但在第四節成功限制馬刺得分，再加上Jalen Brunson、OG Anunoby等主力火力支援，打出35比19的猛烈反擊。最終，尼克以124比113擊敗馬刺，成功奪下2025-26年NBA Cup冠軍金盃，每名球員也可獲得高達53萬美金（約台幣1600萬）的豐厚獎金。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 9
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 20
核貸新模式開放 無薪資單也能辦卡
民眾借錢、辦卡不再只看薪資單。金管會點頭開放各銀行將「財力評估模型」列為評估民眾月收入的方式之一，讓無薪資證明的網紅、平...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1