竹市17公里自行車道「失明」！3.7公里路燈線路遭竊 市府將緊急修復

新竹市17公里自行車道「失明」！有3.7公里路燈線路遭竊，市府已啟動緊急修復機制。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市17公里海岸線風景區自行車道「失明」了！市府表示，近期在17公里自行車道發生路燈設施遭破壞及線路失竊案件，約3.7公里路段路燈失去照明功能，影響遊客與騎乘民眾夜間安全。市府已報案，並同步展開緊急修復作業。

市府表示，17公里海岸線自行車道自漁港環保公園起到鹽港溪口南岸區，全長約17公里，沿線串聯南寮休閒碼頭、海天一線觀景區、港南運河、紅樹林公園、南港賞鳥區等主要景點，是民眾晨昏運動及假日旅遊的熱門路線。近期有市民陳情晚上的路燈失去照明功能，經警方到現場勘察並訪查可疑人物，12月5日循線將犯嫌查緝到案，已依竊盜罪移送檢方偵辦。

廣告 廣告

市府工務處公園管理設施暨維護中心指出，此次遭竊位置集中在植栽茂密、土層較軟且人煙較稀少的特定路段，包括港北安檢所大魚藝術區段、港南運河鋼構橋至金城湖路口、虎山橋至浸水北街入口、及香山區伴橋後方至綠色隧道中段等區域，疑似遭人為破壞電管竊取線路。

警方已導入科技防竊電纜追蹤器工具，建立即時警報器通報機制，可在電纜線遭竊時發出警示通報，並追蹤纜線位置，另也會清查銷贓場所。

公管中心表示，未來會提高巡查頻率，並要求施工單位在港南路段重新開挖拉線修復，並導入科技防竊及即時通報機制。目前已在水資源公園旁自行車道，試辦全國第一座公園綠地智慧路燈系統，可在短時間內偵測異常斷線並立即觸發警示通報，未來將逐步導入至全線燈具，提升監管效率。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雨神準備long stay！氣象專家曝全台將迎冬雨、中南部也有份

台中「垃圾打包」！ 太空包封廚餘惡臭 掩埋場堆成大白山

明晨下探11度！週三3地留意大雨 週末高山有降雪機會

說好的人行空橋在哪？ 台南三鐵共構卡關原因曝光

