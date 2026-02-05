竹市2消防員助產獲表揚

新竹市消防局埔頂分隊同仁鄭功沛、張政賢二人，於一一四年十二月十日完成一件孕婦急產案件，於救護車上為產婦順利接生，母子均安。新竹市長高虹安特別於消防局擴大局務會議中公開表揚二位消防同仁，並頒發獎狀及獎勵金，高市長肯定消防同仁緊急救護技術的專業，且把新竹市民的事情，當成自己的事情全力服務，是新竹市民之福。

高虹安五日表示，得知同仁順利為產婦接生，內心充滿感動，也感謝消防同仁的辛勞付出，除了平時救護工作，各項攸關市民安全勤務也都全力協助。

廣告 廣告

新竹市消防局長李世恭五日表示，埔頂分隊同仁鄭功沛、張政賢抵達現場時，孕婦腹部有陣痛的情形，並在救護車上破水且新生兒胎頭已露出，兩人立即為產婦進行接生，新生兒（男嬰）順利出生後，旋即評估新生兒情況及母親意識，並給予臍帶夾夾住未斷臍帶，新生兒剛出生時有發出哭聲，給予刺激後聽見宏亮的哭聲，評估小兒三角皆正常且給予擦乾保暖，後送新竹馬偕兒童醫院處置。

新竹市消防局長李世恭表示，「緊急救護工作是消防工作目前最繁重的勤務！」看到寶寶平安順利誕生、母嬰狀況穩定，二位同仁皆感到興奮與開心，內心也相當感動，更加體認到消防救護工作肩負守護生命的重要使命與責任。