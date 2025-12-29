竹市2026元旦升旗典禮 送出限量600份百元市集券

記者曾芳蘭／竹市報導

為迎接嶄新的一年，新竹市政府將於一一五年一月一日上午六時三十分，在市府前廣場舉辦「竹風揚旗迎新年」元旦升旗典禮，市府特別規劃一系列兼具儀式感與趣味性的迎新活動，包括市民每年引頸期盼的元旦限定「早安市集」，以及「音樂饗宴」、「客家花布春聯手寫體驗」、「元旦壽星慶生活動」與「吉祥物活力集點卡-三寶開新年」互動闖關等多項精彩內容，邀民眾齊聚市府前廣場，迎接新年第一刻，共同揭開充滿希望與祝福的新年序幕。

市府社會處說明，元旦當天除了升旗典禮外，現場亦規劃多元豐富的周邊內容，包括青年團隊音樂饗宴、客家花布春聯手寫體驗，以及元旦客製化杯套絹印DIY，音樂饗宴則邀請陽明交通大學星聲社、竹中口技社、新竹高工吉他社、清大管樂團及多組在地表演團隊輪番登台演出，並由新竹在地歌手劉學甫壓軸獻唱，帶來多元且充滿青春能量的精彩表演。

社會處指出，活動也特別推出以竹市在地早餐風味為主題的「早安新竹市集」，集結多家人氣攤商，讓市民在迎接新年的同時，也能品嚐道地的城市美味；此外，「吉祥物活力集點卡-三寶開新年」互動闖關活動，邀請民眾於展演及市集區完成指定任務，認識新竹城市吉祥物故事，即有機會兌換吉祥物皮卡娃包限量紀念品，歡迎民眾攜家帶眷踴躍參與。

社會處補充，元旦當日上午七時起，民眾於活動現場拍照打卡上傳後，到早餐券兌換處領取「早安新竹市集券」號碼牌，限量六百張，民眾可於上午八時三十分後，憑號碼牌兌換一百元市集券乙張；另於當日上午七時起，於紀念品兌換處發放限量集章卡，集滿三個章後，於上午八時三十分後可兌換限量「新竹市皮卡娃包」紀念品，有關「元旦客製化杯套絹印DIY」活動採線上報名方式，報名詳情請可至活動連結(https://www.beclass.com/rid=305025a694e01a3ac288)查詢。

另為歡慶元旦，特別為馬年元旦壽星舉辦慶生活動，限量開放十位元旦壽星報名參加，每位壽星可攜帶一至二位家人一同出席，活動當天每位元旦壽星皆可獲得「元旦限定包裝慢飛兒咖啡」一份、「一百元早安新竹市集券」三張，以及元旦壽星生日賀卡一張，數量有限，送完為止。

（報名連結：https://www.facebook.com/share/p/1CsSdkEGEc/）