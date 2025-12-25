竹市2026藍白合驚傳變數？民眾黨籍仍未恢復 高虹安親自回應了

即時中心／高睿鴻報導

新竹市長高虹安之前因涉貪助理費，曾於地院一審遭判刑，隨後她也選擇退出民眾黨；不過，日前高院二審判決大逆轉，直接撤銷貪污罪，外界因此評估，她於2026年競選連任的機會很高。不過，她是否會重披白營戰袍、或改以無黨籍參選；以及，若沒回歸民眾黨，本有意禮讓竹市給白營的國民黨，是否仍按原計畫禮讓，備受政壇熱議。高虹安對此回應，會先與白營保持非常友好的關係；至於恢復黨籍一事，則還待討論。

事實上，雖然高虹安目前仍不隸屬民眾黨，但平日仍與白營密切活動。據悉，昨（24）晚白營竹市黨部召開「勝選團結策略會議」，不僅高虹安、副市長邱臣遠都在場，主席黃國昌也有前來，為2026年縣市長大選鼓舞士氣。高虹安今（25）對此說明，昨天確實與黃短暫地會面，晚上剛好有聖誕晚會、而他也特別來到新竹，因此兩人對新竹的市政發展，簡單交換一下意見。

不過高虹安也強調，因為時間不多、且新竹市昨晚也相當忙碌，所以還沒與黃國昌談到關於黨務的事情。相較於縣市長選舉的議題，她說，兩人反而有談到白營的地方耕耘情況，以及如何提升新竹市、甚至新竹縣的議員及鄉鎮市民代表，讓大家都能努力更關心時政。

新竹市長高虹安。（圖／民視新聞翻攝）

另，對於之後是否考慮回歸民眾黨，高虹安則說，「目前可能還是會先跟白營保持非常友好的關係，至於是否恢復黨籍，之後會再與黨中央進行討論，因為可能也得先研究一下程序方面的問題」。

國民黨方面，之前則傳出前藍營發言人何志勇，表態有意競選新竹市長；然而，由於藍營先前已喊「連任優先」原則，故遭外界質疑，釋出的訊息似乎不一致。對此，國民黨竹市黨部主委王志豪今天還是強調，新竹市長選舉依舊奉行「連任為優先」原則，因為根據過去的經驗，這樣最能發揮1加1大於2的效果。王志豪也說，「相信以何博士的睿智，他會有所考量、知所進退，以本黨的總目標為優先」。

不過，倘若高虹安沒回歸民眾黨、改以無黨或別的黨籍參選，王志豪則較為保守地說，是否仍繼續支持，都將依據黨的指示處理與協調。

國民黨竹市黨部主委王志豪。（圖／民視新聞翻攝）

