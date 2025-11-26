竹市48歲男膝痛難行走 針灸併中藥治療重拾活動力

（中央社記者郭宣彣新竹市26日電）中醫師蔡宗璟今天說，竹市48歲男子因膝蓋腫脹、行走困難，診斷為退化性關節炎，仰賴止痛藥才可走動，經針灸合併內服中藥治療後，腫脹與疼痛明顯緩解，重拾活動力。

具中醫與西醫雙執照醫師蔡宗璟今天接受媒體訪問表示，這名男子初診時因罹患退化性關節炎，左膝發炎出現紅腫熱痛，需吃止痛藥才可行走，但走路不穩且無法久站；患者症狀也有口渴不解、小便黃少、舌暗紅苔白膩等，診斷為濕熱下注型痺證。

他說，男子腫痛嚴重，左膝腫至右膝的1.5倍大，他以膝三針為主穴，包含鶴頂、陽陵泉、陰陵泉，並配合膝陽關、血海、足三里以利濕消腫、化瘀，並結合中藥方劑如厚朴、陳皮可化濕理氣，三稜、莪朮消瘀止痛改善。

蔡宗璟指出，中醫治療的原理在於消除滑膜的發炎讓腫脹消退，以改善關節的血液循環，讓發炎後的代謝物迅速排除，降低關節的發炎。

他說，這名男子回診時站立、走動疼痛已明顯減輕，後續配合針灸與中藥後，膝蓋腫脹逐漸消退，不再需要止痛藥，即可行走，且久站能力也逐步恢復正常。（編輯：張銘坤）1141126