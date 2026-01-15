竹市5千元大紅包多元發放 24日起實體領取

「一一五年新竹市振興經濟消費金」發放作業已進入最後整備階段，新竹市政府昨（十五）日舉行「經濟加足馬力發放振興經濟消費金記者會」，由市長高虹安向市民朋友報告發放五千元消費金的發放方式、時程與注意事項。高虹安市長表示，市府自啟動規劃以來，完成制度設計、預算編列、系統建置及人力整備，確保可以在一月二十四日起將五千元消費金順利送到每位市民朋友手中，以最直接、最有感的方式減輕生活負擔，同時振興地方經濟，帶動商圈、市場及在地產業共同成長。

產發處補充，新竹市府將結合傳統市場、商圈以及即將啟用的新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民支持在地消費，將政策效益轉化為產業動能，達到市民受惠、產業有感，推動新竹市整體經濟發展。

【新竹市五千元消費金發放方式】一、依現有市府權管社福系統資料重陽敬老禮金匯款名冊發放之長輩（不含未提供轉帳帳戶者）及依兒童及少年福利與權益保障法規定保護安置之兒童或少年，直接勾稽後一一五年一月二十一日匯入既有帳戶。二、轄內各區設置發放所共三百六十一處，於一一五年一月二十四日八時至十六時執行實體現金發放。三、數位申請於一一五年一月三十日起至二月二十八日止透過新竹通APP辦理登記後匯款。四、各區公所補領，於一一五年三月十日起至一一五年三月三十一日止之工作日上班時間，市民依戶籍所在地前往區公所辦理。五、有關新生兒（出生日期為一一四年八月一日至一一五年七月三十一日），一一五年一月九日（含當日）前於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由法定代理人之一方依上述第（二）、（三）、（四）點方式領取或申請，一一五年一月十日至一一五年九月三十日（含當日）於本市戶政事務所完成出生登記或初設戶籍登記者，由符合領取資格之父或母，向辦理新生兒出生登記或初設戶籍登記之戶政事務所申請，逾期不受理。