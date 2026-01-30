竹市5千元數位登記首日當機平均要等1小時 民怨等到懷疑人生

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府發5000元消費金今天是數位登記上路第一天，一早市民要上網或用手機登記就塞車當機，平均要等1小時，批新竹通APP難用，果然第一天就大當機，等上線等到懷疑人生，市府的行政效率差，讓人一點都不意外。

市府回應，系統有設定若人數過多需等待，會請系統業者排除相關狀況。

新竹市府今年發5000元消費金，上週六(24日)採實體發放，僅16.5萬人領取，還有約22萬名市民未領，很多市民不想排隊領現金，改用數位登記可領5100元，今天採分流登記，結果一早就有市民抱怨根本上不了線，且等到懷疑人生，乾脆放棄登記了。

有市民分享，使用數位登記雖不用實體排隊，但網路斷訊及等待時間又太久，等了1小還上不去，效率很差，最後只好先放棄了，等晚上或改天再登記。

