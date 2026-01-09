竹市5千元消費金 現領 議員酸科技城 行政倒退

新竹市議員林彥甫。（本報資料照片）

新竹市政府啟動振興經濟消費金發放實施計畫，將發放市民每人5000元消費金，市議員林彥甫指出，竹市自詡科技城，普發卻還用最傳統的「投開票所現場領現」模式，更動員大量公務人員加班，抨擊效率低落，簡直是行政倒退。市府說明，實體發放比照選務，將依規辦理加班費或補休。

林彥甫指出，新竹市要發放5000元消費金，看似是市民的小確幸，但卻藏著諸多擔憂，自詡為「科技城」的新竹市政府，竟是選擇最傳統、最落後的「投開票所現場領現」模式。

廣告 廣告

林彥甫批評，市府動員大量公務人員加班支援，卻無法給予合理的補償，且在警力吃緊的現況下，警察仍須協助護送並守衛多處現金發放地點，無疑是雪上加霜。嚴正要求市府必須正視基層同仁的待遇與安全配套，不該讓預算浪費在無效率的發放方式。

市府產發處表示，此次消費金發放計畫，主要為了振興地方經濟，協助減輕市民負擔，同時期盼帶動在地消費，讓產業形成正向循環，讓政策效益回饋到市民與城市整體發展。針對普發5000元作業及人力調度，訂於今年1月24日實體現金發放，讓市民在農曆年前能順利領取5000元，安心過好年。

產發處指出，有關人力的部分比照選務模式執行，市府會依人事相關規定保障同仁權益，辦理加班費或補休等措施，確保同仁依法獲得合理補償與休息安排。

產發處說明，為降低執行風險並確保現場安全，已規畫相關保險機制，並協調警力維護現場秩序與人員安全，保障民眾領取與工作同仁發放，確保整體作業順利進行。