竹市5千元消費金1/24實體發現金 透過新竹通APP1/30後登記可領5100元

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府5千元消費金24日實體發現金，市長高虹安今天表示，市府發5千元消費金預估受惠人口超過45萬人，規劃多元管道領取，第一階段是114年已透過農會、郵局領取重陽敬老禮金的長輩(不含未提供轉帳帳戶者)及市府保護安置之兒童或少年，直接勾稽後21日就匯入既有帳戶。第二階段24日在全市設置361個發放所，將動員超過2000名人員實體發現金，從上午8點到下午4點，市府已發通知給市民並公告領取地點。

另此次消費金也將新生兒納入，只要在114年8月1日到115年7月31日出生的新生兒，都可領到5千元消費金，新生兒若未能在114年9月30日(含當日)前設籍竹市，只要其父母之一方符合消費金領取資格，並在今年9月30日(含當日)前於竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。另市民也可透過「新竹通」進行數位申請與匯款入帳(1月30日起到2月28日)，且使用新竹通APP數位領取，可多領100元，即可領到5100元。

市府提醒市民需提高警覺、防範詐騙，除未成年子女可同步代領外，其餘情形一律不得代理領取，市府也不會要求提供帳戶密碼或個人資料。新竹通APP是唯一官方數位領取管道。市民有疑問可洽1999、03-528-5000與市府官網上的消費金專區詢問。同時結合傳統市場、商圈及即將啟用的新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民支持在地消費。

