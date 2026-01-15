竹市5千消費金 1月24日實體領取

新竹市5000元消費金將於1月24日起在全市361個發放所實體領取，市長高虹安（中）15日向民眾解說發放方式。（陳育賢攝）

「民國115年新竹市振興經濟消費金5000元」發放作業已進入最後整備階段，市長高虹安15日親自向民眾解說發放方式、時程與注意事項，確定第2階段自1月24日起，在全市361個發放所可實體領取5000元消費金。

市府指出，此次發放5000元消費金規模相當大，預估受惠人口超過45萬人，首度將新生兒納入發放對象，凡於114年8月1日至115年7月31日出生的新生兒，皆可領取5000元消費金。

新生兒若未能於114年9月30日（含當日）前設籍竹市，只要父母之一方符合消費金領取資格，並於115年9月30日（含當日）前於新竹市完成出生登記或初設戶籍登記，也可領取。

高虹安指出，消費金發放第1階段去年依農會、郵局領取重陽敬老禮金長輩（不含未提供轉帳帳戶者），及市府保護安置兒童或少年已造冊者，將直接於1月21日匯入既有帳戶，當天無須申請即可自動收到5000元。

第2階段為實體現金領取，市府將於1月24日在全市設置361個發放所，動員超過2000名第一線工作人員，讓市民可於現場順利領取現金，提醒市民務必預留時間，依公告地點前往領取。

為兼顧不同族群需求，市府也歡迎市民透過「新竹通」，以數位申請與匯款入帳（1月30日起至2月28日），分散現場人流、提升行政效率，完成登記後不僅可快速入帳，還可獲得加碼百元優惠。

產發處補充，市府此次結合傳統市場、商圈及即將啟用的新竹漁港直銷中心，推出消費金加倍券與多元促銷活動，鼓勵市民支持在地消費，將政策效益轉化為產業動能，讓市民受惠、產業有感，推動新竹市整體經濟發展。