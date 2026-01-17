竹市5000元現金發放政策又轉彎 近3千名工作人員可數位登記領5100元了

新竹市5000元消費金發放政策又轉彎，近3千名工作人員可數位登記領5100元了。(記者洪美秀攝)

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今年要發5千元消費金，但領取方式問題一籮筐！市府原稱65歲以上長輩與24日參與實體現金發放的近3千名工作人員21日採統一匯入帳戶方式領取，但因1月30日後採數位登記者可領5100元，引發工作人員不滿為何不能多領100元加碼金等質疑。市府今天回應，有關工作人員領取方式，考量政策公平性與實務執行彈性，工作人員也可透過不同領取管道，選擇最合適的領取方式，也就是工作人員可透過數位登記領5100元。因市府提供的領取方式改來改去，讓民代批評發個現金也能搞得天怒人怨，市府執行力實在太差。

市長高虹安日前宣布5千元消費金，若1月30日至2月28日透過「新竹通」APP數位登記領取，可多獲100元加碼金，65歲以上長輩及被安置的兒童少年和近3千名工作人員則是21日採統一匯入帳戶方式領取，部份長輩及工作人員抱怨為何剝奪其使用數位登記、少領100元的權利？難道市府認為長輩不會、不需要使用新竹通APP？且工作人員多是年輕人及基層公務員，多已下載新竹通APP，卻讓工作人員領不到5100元？

另有里長參加消費金講習會後，提出若24日當天領現金前，若發生狀況往生，能否領5千元？市府回應只要未除戶都可領，但實際上市府規定24日領現金當天不得代領，只有未成年同住戶口才能由家長代領。再者也有里長提到有里民不在國內，或在海外工作及念書，24日當天無法領現金，難道不能由家人代領？

市府強調，為避免爭議與不當領取，規定限未成年人可由法定代理人代為領取，其餘24日當天皆需親領。第一階段消費金發放是針對原列入市府權管社福系統、以「重陽敬老禮金匯款名冊」發放的長輩，21日就會匯款，共6萬7千多人，發放金額3億多元。24日是實體發現金，30日後採「新竹通」數位登記加碼100元，則是鼓勵市民學習數位轉型。

