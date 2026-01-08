竹市8月起全額補助營養午餐 啟動廚房升級2.0

新竹市長高虹安8日晚間宣布，自民國115年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

台北、台中、高雄近日陸續宣布實施營養午餐免費政策，新竹市長高虹安8日晚間宣布，自民國115年8月起，正式推動「全額補助學生營養午餐」政策，由市府負擔學生午餐費用，每年補助超過6.1億元經費，讓全市學童在校用餐無須再由家長額外負擔。

市長高虹安表示，此次全額補助政策涵蓋市國立中小學生，國小補助從40元增加到60元、國中補助從45元增加到65元。此外，市府將增加編列1.07億元，持續要求學校午餐採用符合「國產三章一Q」等可溯源優質食材，確保餐食品質與安全。

市府強調，全額補助並非降低標準，而是在維持既有品質基礎上，由政府承擔費用。除了餐費補助外，市府也同步推動「午餐廚房升級2.0」計畫，每年投入超過1000萬元，逐年升級19座中央廚房設備，導入現代化烹調與作業機具，提升製餐安全、效率與餐點穩定度。

教育處指出，推動全額補助營養午餐，不僅是減輕家庭經濟負擔，更是對孩子健康成長的長期投資。未來市府將持續滾動檢討制度執行情形，結合營養教育與校園餐飲管理，打造安全、營養且具品質的校園飲食環境，讓每一位學生都能吃得安心、健康成長。

