竹市QTax稅快辦 24小時發證補單

新竹市稅務局十五日舉辦「QTax 稅快辦～稅務自動化服務機」啟用記者會，代理市長邱臣遠主持啟動儀式，與貴賓們共同見證稅務服務新的里程碑。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭∕竹市報導

新竹市稅務局十五日舉辦「ＱＴａｘ 稅快辦～稅務自動化服務機」啟用記者會，代理市長邱臣遠表示，「ＱＴａｘ 稅快辦」提供二十四小時全天侯自助發證、補單服務，不受辦公時間限制，讓市民享有便捷、高效的數位服務，切身感受智慧治理帶來的便利。

邱臣遠表示，為落實「智慧治理」的施政藍圖，稅務局不斷精進業務智慧創新，推出「ＱＴａｘ 稅快辦～稅務自動化服務機」，提供財產清單、房屋稅繳納證明、稅籍證明及開徵期間補發稅單等十六項便民服務。過去，市民在申請補助或貸款時，還要到國稅局申請所得清單，現在透過跨機關合作，在「ＱＴａｘ 稅快辦」也能一併申請，省時省力。

稅務局表示，稅務自動化服務機取名「ＱＴａｘ 稅快辦」，代表Ｑｕｉｃｋ、Ｑｕａｌｉｔｙ及Ｔａｘ，寓意快速、優質稅務服務，設置於稅務大樓一樓入口處，是本島唯一的二十四小時服務，不用請假、不用排隊，只要持身分證、自然人憑證、工商憑證，或是已註冊健保卡就可申請，忘記攜帶身分證或是沒有自然人憑證者，稅務局創新導入「手機認證」機制，透過手機和健保卡卡號，也能快速取得所需文件，歡迎市民多加利用。