竹市YouBike擴站香山仍偏少 林盈徹批高虹安只在意「澄清專區」
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹今天市政總質詢提到，市府日前高調宣布擴增20個YouBike站點，號稱補足公共運輸最後一哩路，但香山區YouBike占竹市站點比例不增反減，加上鹽港溪自行車道、舊華德福校舍成「廢墟打卡景點」，引用高虹安曾在《面試郭台銘》書中提「從數據看到你我痛點」名言，酸高虹安只在意市府的「澄清專區」，就連香山區站點只有東區1/4也無感，提醒高虹安施政勿流於盲目數據，應解決市民問題。市府回應，相關站點都會逐一規畫。
林盈徹說，市府今年初宣稱將新增50個Youbike站點，但日前公布的20站中，香山區只分配到3站，且每2.38平方公里才有1站，步行距離遠達1.5公里；相較東區及北區，平均每0.4平方公里即有1站，步行只要約600公尺，他也問高虹安最在意竹市哪一區？酸高虹安最在意的是市府「澄清專區」。
林盈徹說，香山迄今仍有虎山、海山等6個里淪為「Youbike沙漠」，長期是香山第一大里的虎山里一站未設，市府對香山區的需求置若罔聞。另市府今年3月30日發布新聞稿說去基隆考察特色候車亭，但這項政策他早在1年半前就提案，卻遲未獲市府重視，如果市府早接受議員提案去規劃，根本不需基隆考察，竹市特色候車亭早就能成為市民打卡亮點。
林盈徹也批評，竹市1999系統回覆慢半拍，鹽港溪自行車道破敗，加上華德福舊校址變髒亂點，這些基本的行政維護工作，市府都推給外包廠商，難道市府公務體系都外包了嗎？市政管理失能就是高虹安執政3年多的寫照。
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