竹市YouBike 明年前半小時免費

新竹市政府明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸來提升服務量能。記者黃羿馨／攝影

新竹市大眾運輸缺乏，許多民眾依賴 YouBike 作為通勤工具。新竹市政府昨天宣布再啟用北門市場、士林重畫公園及東光公園共3處新站點，並規畫明年再增設50個站點、添購1千輛 YouBike，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，期望提供市民更便捷、順暢的共享單車服務。

新竹市代理市長邱臣遠指出，竹市YouBike使用量持續攀升，每月平均超過18萬人次，至今累積超過1300萬人次。今年竹市已完成設置115個YouBike站點，提供1755輛公共自行車供市民使用。明年預計增購YouBike與電輔車各500輛，以「站加倍、車加量、前30分鐘免費」3大主軸持續提升服務量能。

市府交通處表示，這次新增的3處YouBike站點中，士林重畫公園站及東光公園站皆位於住宅密集區，周邊通勤通學需求強勁。市府運用現有公共設施空間設站，不僅提升公園使用效益，也提供居民更便利交通選擇。

交通處說明，設於仁德街的「北門市場站」鄰近傳統市場，是周邊居民日常採買的重要據點。新站點的加入，將使更多市民與遊客能輕鬆前往市場逛市集、品嚐美食，並有效補強周邊的交通接駁需求，完善整體交通網絡。

邱臣遠表示，市府將積極布建更綿密的站點網絡、提升車輛供給，同時加碼推出前30分鐘免費騎乘優惠，希望吸引更多市民加入使用行列，以行動支持節能減碳，打造更友善、便利的低碳交通城市。

