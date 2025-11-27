竹東三環幫老大遭槍殺 上億放貸詐騙內幕意外曝

記者廖奕暘、陳潔慧／台北報導

今年1月發生在新竹縣竹東鎮的槍擊案，三環幫老大劉憲治遭槍擊身亡，警方追查蒙面殺手逃逸車輛，結果發現竟是出自三環幫旗下融資公司的權利車，揭發幫派內鬥。刑事局順藤摸瓜，清查三環幫旗下一共6間貸款公司，他們誘騙在銀行借不到錢的民眾買車養信用，卻把客戶過戶到自己名下，警方查扣一共232台權利車，也創下史上最大查扣量。

竹東鎮三環幫老大槍殺案，警方追查作案逃逸車輛，查出是同幫派旗下的融資公司擁有，揭發幫派內鬥。

飲料量販店外拉起封鎖線，大批刑警裡裡外外仔細蒐證，這是發生在今年1月24日新竹縣竹東鎮的槍擊案，遭槍殺身亡的是三環幫元老級大哥劉憲治，追查5名蒙面惡煞逃逸的車輛，竟然是出自三環幫旗下融資公司的權利車，原來是幫派內鬥引發的腥風血雨，也引來警方清查。

廣告 廣告

特勤小組：「攻堅，攻堅。」

霹靂小組持破門工具攻堅鐵皮倉庫，這裡就是三環幫據點，而他們後面所管理的深山停車場，放眼望過去整片空地塞滿汽車，一共232輛，全部都是三環幫名下的權利車，市價超過一億元，寫下台灣史上最大的查扣紀錄。

用話術誘騙信用不好的被害人「買車可以養信用，才能貸款」，但車直接過戶到三環幫小弟名下，初估被害人超過200人。

刑警：「手機，不要動。」

同時位在竹東的辦公室也被警察搜索，貸款公司牆壁貼著標語「一群人、一件事、一條心、一定贏」，但卻與來貸款的民眾不同心。

他們用話術誘騙信用不好的被害人，「買車可以養信用，才能貸款」，而他們的公司可以一條龍幫忙辦，但車買到之後，至始至終都不會進到被害人手裡，而是直接過戶到三環幫小弟名下，且貸款只撥三成，被害人只拿到少少的錢，卻背上買車的貸款，欠債越來越高，初估被害人超過200人。

深山停車場塞滿汽車，一共232輛，全部都是三環幫名下的權利車，市價超過一億元。

刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯：「從代辦、貸款還有賣車，都是由他們一條龍來去詐騙被害人，最後再把這些車輛賣給自己的資融公司，成為全台最大權利車（查扣）。」

三環幫發生內鬥槍擊案，接著又被警方清查旗下6間貸款公司，斷了資金來源，幾乎等於瓦解。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

全台最大捷運開發案引資985億元 宏匯許崑泰揭董事長「用抽籤的」

台灣最嚴重火災2／追飯店女服務生遭拒！少年縱火樓梯 釀26人燒死

冷氣17樓墜落、砸死21歲政大女！老闆二審「改口認罪了」願賠償800萬

30刀割喉狠殺女公關！22歲前任埋伏停車場超兇殘 全案移審國民法官法庭

