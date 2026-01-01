竹東分局驚傳憾事！28歲警員宿舍猝死…同事開門見「臥床僵硬」嚇壞

社會中心／新竹報導

新竹縣竹東分局警務員猝逝。（圖／翻攝畫面）

新竹縣竹東警分局於1日驚傳一起猝死案。一名周姓警員（28歲），因勤務交班時間未現身且失去聯繫，同仁察覺有異前往宿舍查看，驚見其臥床且已無呼吸心跳。經消防人員趕抵現場評估，確認周男已明顯死亡，初步排除外力介入，詳細死因仍待檢方進一步相驗釐清。

據了解，該名周姓警員於前一日（2025年12月31日）晚間21時許簽退結束勤務後，便返回分局宿舍休息。然而，至隔日（1）日下午15時應進行交班之際，同仁遲遲未見周男身影，且透過公務聯繫均無回應。由於情況異常，同事遂前往其寢室查看，不料一推開門，竟發現周男倒臥在床上，身體僵硬且無生命跡象。

警員隨即通報119請求協助，救護人員火速趕抵現場檢視，發現周男已氣絕多時，明顯死亡，故未再送醫急救。警方隨即封鎖現場進行採證，現場並無打鬥或外力侵入痕跡，初步研判疑為猝死。

針對此起案件，竹東分局已報請新竹地檢署，預計於今（2）日由檢察官進行司法相驗，以進一步釐清周姓警員的確切死因及死亡時間。

