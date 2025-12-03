竹東北興路斥資億元改善工程 國中生意外摔落排水坑洞骨折

新竹縣竹東鎮北興路人本環境改善工程，民眾自行將危險的排水坑洞覆蓋。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮北興路為連結台68線與台3線的主要幹道，公所爭取中央核定1億餘元經費辦理人本環境改善工程，期優化竹東門面，沒想到昨晚卻發生1名國中生騎腳踏車時，因排水坑洞摔倒，導致左前手臂骨折，今天將進行手術；由於坑洞已發生10餘起意外，鎮民代表會主席范國威等多名代表要求公所儘速改善，「不希望再有下一個人受傷」！

公所主秘黃至銓對此表示，公所責無旁貸，會對受傷的國中生負起全責。原排水坑洞僅設垂直柵欄，已要求廠商增設水平柵欄，並於改善前擺設三角錐和燈具，以免人車陷入而再次發生意外，預計12月中旬改善完成。

劉姓家長說，念國二的兒子昨晚7點多補習下課，騎腳踏車走北興路返家途中，為閃車而騎到人行道的排水坑洞，當場摔倒造成左前手臂骨折，今天下午將在北榮新竹分院開刀治療；兒子不僅得忍受疼痛，復健期間更影響到日常生活，令人心疼。公所改善北興路是好事，但一個個排水坑洞卻潛藏危機，尤其晚上視線不佳，他們不希望再有下一個人受傷了！

范國威表示，由於北興路路側的排水坑洞，有鄉親腳扭傷，也有輪椅或腳踏車、機車陷進去，輕則閃過、重則跌倒，大大小小已經造成10餘起意外，這名國中生骨折最為嚴重，令人遺憾！對此，代表會已多次提醒公所改善，質詢時公所也曾答覆「11月底前北興路全線完成改善」，承諾卻跳票，終而釀成國中生骨折事件，「公所應該上緊螺絲」，才能確保行的安全。

副主席蕭文甫、代表葉姵宇、葉日嘉，也接獲鄉親反映關切此案。他們說，北興路人行道優化為鎮民所期待，要求公所務必嚴加把關工程品質！許多民眾為免發生意外，自行將排水坑洞覆蓋；而不少坑洞也填滿垃圾堵塞。

竹東鎮公所表示，北興路人本環境改善工程，由公所爭取內政部國土管理署核定總經費1億860萬元辦理，自竹東火車站到台3線中豐路二段，長度約1公里，以及工業二路約300公尺長。工程內容將新設中央分隔島、優化人行道及電纜下地等，道路兩側人行道拓寬為1.5公尺至3.5公尺，去年5月16日開工動土。

黃至銓說，人行道約30公尺設置1個排水坑洞，並為住商進出方便而鋪設斜面。該工程尚未驗收，公所會督促廠商於排水坑洞增設水平柵欄，確實改善完成之後，才會進行驗收。整體工程預計這個月底完工。

民眾自行將危險的排水坑洞覆蓋。(記者廖雪茹攝)

國中生因排水坑洞摔傷骨折，竹東鎮民代表會主席范國威(右1)和多名代表接獲學生家長(右)陳情，要求公所儘速改善。(記者廖雪茹攝)

排水坑洞因無柵欄，已填滿垃圾堵塞。(記者廖雪茹攝)

竹東鎮北興路人行道排水坑洞已釀成多起意外，改善前先擺設三角錐警示。(記者廖雪茹攝)

