竹東員警未交接勤務 同事赴寢室查看陳屍床上

（中央社記者魯鋼駿新竹縣1日電）新竹縣政府警察局竹東分局1名員警今天正常到班，同事至寢室查看，發現躺在床上無生命跡象，警消到場確認已死亡。警方指出，死者無明顯外傷，已報請檢方相驗確認死因。

新竹縣政府警察局竹東分局透過文字通報指出，今天下午3時許因公務需要，聯繫該分局第4組周姓警務員未果，同事前往寢室查看發現他已無呼吸心跳，經消防單位到場查看後確認周員已死亡。

竹東警分局表示，已報請新竹地檢署檢察官，預計明天相驗遺體釐清死因。

知情員警指出，死者為20多歲警務員，原訂今天下午負責值日勤務，但時間到了卻遲遲未出現交班，同事前往寢室才發現他在床上身體僵硬、無生命跡象，現場無明顯異狀。（編輯：張銘坤）1150101