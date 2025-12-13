竹東大同國小70週年校慶 楊文科親臨贈匾額祝賀





新竹縣竹東鎮大同國民小學13日上午在學校活動中心及操場盛大舉辦70週年校慶「大同七十．薪火相傳」慶祝大會及運動會，縣長楊文科親臨現場頒贈「教澤永霑」匾額祝賀，並特別表彰多位興學義舉人士，典禮隨後進行溫馨的切蛋糕慶生儀式，氣氛熱鬧溫馨。

竹東大同國小校慶活動在太鼓與舞獅表演中熱鬧展開，縣長楊文科不僅致詞慶賀，更親自頒發「教育部捐資興學獎牌」，感謝弘揚建設有限公司、秉誠建設有限公司簡嘉泓先生、彭智晧先生、范鏡煉先生，捐贈市值278萬元的活動中心冷氣設備。榮譽會長林清治先生因捐贈市值50萬元以上的珍貴亞杉木材供作校慶主題木雕，亦獲頒發「捐資興學獎狀」表揚 。

大同國小於1955年創立，時稱「榮樂國民學校」，隔年更名為「大同國民學校」。學校現址位於竹東鎮榮樂里，是教育部認定的「客語生活學校」及「原住民重點學校」。在現任第11任校長王富美的帶領下，學校秉持「全人發展、品格第一」的願景，並以「HARD」（健康、關懷、閱讀、勤學）作為核心素養圖像，讓每位學生都能在愛的陪伴中茁壯。



