竹東女路培訓計畫啟動 以女性視角導覽在地文化

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為回應國家婦女館推動的性別地景計畫，新竹縣政府委託新竹縣南區婦女福利服務中心自11月15日起辦理「竹東女路導覽人員培訓計畫」，邀請在地婦女或對性別文化導覽有興趣者免費報名參加，期以女性視角重新詮釋竹東的文化與生命脈動。

縣府社會處表示，竹東鎮坐落於新竹縣中部，是一座匯聚客家、原住民與新住民文化的多元城鎮。長久以來，竹東的女性在家庭、產業、教育與手作技藝等領域默默耕耘，她們的努力與智慧深深扎根於生活，卻常隱沒於日常之中，期待發展更多元「女力足跡」，讓更多人看見新竹縣女性的力量。

廣告 廣告

培訓計畫預計15日起辦理「導覽人員培訓課程」，課程內容包含性別意識、地方文化導覽與實地解說技巧，透過分組實作與實地走讀，培力學員成為「說故事的人」，完成培訓並通過評核者，將獲頒導覽員證書。即日起至11月12日開線上報名，新竹縣南區婦女福利服務中心電話：595-6900。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

鳳凰颱風要來了！穿越菲律賓準備北轉 恐週三晚間登陸

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

