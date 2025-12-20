竹東女路導覽員授證試營運 帶領民眾探索巷弄間的女力故事

十位竹東女路導覽員授證試營運， 帶領民眾探索巷弄間的女力故事。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣政府委託南區婦女福利服務中心辦理「竹東女路導覽員培訓」，日前於「WAH幾散竹東園區」舉辦十名竹東女路導覽員授證儀式及導覽試營運，在輕鬆溫暖的茶會交流中，為導覽員們三個月的學習歷程畫下重要里程碑。

竹縣府表示，活動現場除頒發合格證書予通過考核的導覽人員外，也安排女路導覽體驗，邀請竹東民眾及民間團體搶先走進街區，感受竹東女路的獨特魅力。本屆培訓課程涵蓋性別平等意識、地方女性生命故事、導覽表達技巧及實地走讀訓練。經過層層考核，共計十名學員脫穎而出，正式獲頒「竹東女路」導覽員證書。合格名單中亦包含一名男性導覽員，充分體現性別平等與共同參與的精神。

社會處長陳欣怡指出，「竹東女路」從惠昌宮出發，途經竹東市場、天主堂，最後抵達東寧橋下的洗衫坑，這條路徑串聯七處充滿女性韌性的故事點。透過導覽員的細膩詮釋，帶領民眾走進熟悉卻常被忽略的街區角落，聆聽女性在家庭、工作與社會交織出的生命故事，賦予平凡巷弄全新的文化生命力。

社會處說，「竹東女路」的啟動是性別教育、在地文化與社區行動的深度匯聚，未來，縣府將持續培育具備性別敏感度的導覽人才，並廣邀民眾參與走讀，共同感受竹東這座城鎮獨特的女力溫度與深度。