竹東客家大禾埕奪國家建築金獎 永續設計與智慧建築脫穎而出

竹東客家大禾埕奪國家建築金獎，以綠建築理念與智慧建築技術的結合，融入客家藍色意象的大型棚架設計，預計今年底開館營運。（竹縣府提供）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣「竹東客家文化大禾埕計畫」榮獲第廿六屆國家建築金獎（公共建設優質獎規劃設計類），縣長楊文科六日接受獻獎並表示，竹東客家文化大禾埕不僅是新竹縣的客家文化地標，更是全臺重要的文化象徵，以綠建築理念與智慧建築技術的結合，融入客家藍色意象的大型棚架設計，獲得專家學者高度肯定。

楊文科表示，竹東客家文化大禾埕計畫，以提供表演、展演、市集及文化交流等多元空間為核心，規劃初衷來自於傳統農村生活，希望讓民眾於休閒時能在大禾埕聚會、唱山歌與分享故事，規劃多功能空間促進地方發展。?

交通處長陳盈州說，竹東客家文化大禾埕建築採環形設計，中間為開放式廣場，可供戲曲、藝文展演與動態表演使用。環形劇場周邊規劃有商場、青創基地與展示空間，並設有音樂創作等共創空間，促進青年及在地產業發展。此外，建物挑高二十公尺，外觀融合客家文化特色，內部結合永續與智能設施，全面符合綠建築與智慧建築標準。

陳盈州指出，竹東客家文化大禾埕已完成主體建築，目前正進行戶外景觀與內部裝修工程，力拚今年六月底前取得使用執照，屆時將移交文化局接手後續裝修與設施設備進駐作業。商場空間同步啟動招商作業，預計年底前正式開館營運，將成為在地客家文化交流及藝文活動的重要場所，提供民眾全新文化體驗平臺。