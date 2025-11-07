竹東客家粄圓節明登場 現場千人搓湯圓

客家粄圓是新竹縣竹東鎮的代表特色美食，就連竹東農會四健會如荼的成果展現上也有一席之位。(記者黃美珠攝)

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹東鎮的客家粄圓節「圓粒覺醒‧竹東超有料」明天(8日)將在客家戲曲公園舉行，現場有千人搓湯圓、歌手王瑞瑜和于台煙等獻唱，也有「百變湯圓創意秀」，邀請在地的東泰高中餐飲科師生製作5道創意湯圓料理，跟竹東9組社區隊一起PK，讓創意新吃法和客家傳統湯圓互別苗頭，同場呈現湯圓料理的百變可能。

鎮公所表示，這項創意湯圓料理競賽將由中華飲食技能研究發展協會、東泰高中餐飲科、竹東在地美食店家代表進行票選，依創意性(30%)、在地食材運用(25%)、口味與大眾接受度(20%)、美觀與呈現(15%)、衛生與完成度(10%)進行評比。除將票選出前3名最優的創意湯圓，民眾也可以參與「人氣獎」的投票。

鎮長郭遠彰說，竹東因客家米食產業鏈完整，向來地方小吃就多是各類米食製品，其中「可甜可鹹」、客家人稱「粄圓」的湯圓、跟Q彈粄條都在列。所以明天活動現場安排了粄圓、粄條各500份要免費給來客品嚐。

另外，吃粄圓前搓湯圓的步驟必不可少，所以早上、下午將各有5個梯次成就「千人搓湯圓」活動，想體驗的人只要現場報名，就可以搓出屬於自己的紅、白小湯圓，帶回家當自己五臟廟的「紀念品」。

為了讓整個會場更加熱鬧，公所也邀請老牌民歌手王瑞瑜和于台煙、曾入圍金曲獎最佳客語歌手的曾仲瑋，以及二重國小國樂團、二重社區花鼓團、上瑞社區舞蹈班到場演出。

新竹縣竹東鎮一年一度的客家粄圓節明天在竹東戲曲公園登場，歡迎大家一起去搓湯圓、吃湯圓。(記者黃美珠攝)

