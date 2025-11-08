竹東客家粄圓節湯圓料理競賽 社區媽媽組9隊拚創意
〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東客家粄圓節今天在客家戲曲公園登場，「百變湯圓創意秀」活動中，東泰高中餐飲科師生端出5道湯圓料理秀創意，社區媽媽也組隊比賽拿手菜，有色彩繽紛的湯圓，也有造型可愛的圓仔，融合傳統廚藝與現代新意，讓民眾大開眼界。
竹東客家粄圓節「圓粒覺醒‧竹東超有料」活動，邀請東泰餐飲科學生帶來5道創意湯圓料理，展現現代餐飲風格為傳統湯圓帶來的新變化。在地9組社區媽媽組隊參加創意湯圓料理競賽，以客家傳統湯圓為基底，結合竹東在地當季或特色食材，用創意與熱情注入湯圓料理中。
竹東鎮公所表示，創意湯圓料理競賽依據創意性(30%)、在地食材運用(25%)、口味與大眾接受度(20%)、美觀與呈現(15%)、衛生與完成度(10%)進行評比。以及民眾參與「人氣獎」投票。
千人搓湯圓活動上午、下午各5梯次，吸引許多親子參加，親手搓出屬於自己的紅白小湯圓。現場還安排藍染等DIY體驗、竹東農特產品展售和客家美食攤位，提供限量各500份粄圓、粄條，讓民眾免費品嚐。
此外，竹東鎮公所今年也邀請老牌民歌手王瑞瑜、于台煙，以及年輕客家歌手曾仲瑋演唱，另有二重國小國樂團、二重社區花鼓團、上瑞社區舞蹈班和泰雅族舞蹈表演，與鎮民度共度一個愉快的週末假日。
