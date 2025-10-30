竹東客家粄圓節11/8登場 邀您一起千人搓湯圓

竹東客家粄圓節免費品嘗客家湯圓、粄條，更邀您一起參加千人搓湯圓，搓完的湯圓還可帶回家喔～（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣竹東鎮公所將於十一月八日在竹東戲曲公園舉辦「圓粒覺醒、竹東超有料」一一四年度竹東客家粄圓節活動，不但有千人搓湯圓活動，還有各五百份的湯圓、粄條免費吃，邀請大家到竹東客家小鎮感受客家美食的魅力。

竹東鎮長郭遠彰表示，竹東鎮有完整的客家米食產業鏈，從以前到現今，地方大多是米食產品，其中當然少不了「可甜可鹹」的湯圓，而客家人稱湯圓為「粄圓」，竹東粄圓自然而然就成了十分具有在地特色的客家美食。

竹東鎮公所表示，今年活動特別規劃現場報名的千人搓湯圓活動，上午、下午各五梯次，參加民眾可以到攤位親手搓出屬於自己的紅白小湯圓，然後再帶回家煮食品嘗，相信自己搓的湯圓一定吃起來「更對味」、「更好吃」。

此外，想當場品嘗客家美食的民眾，只要早點來排隊領號碼牌，捐出今年九、十月或十一、十二月紙本發票一張可換領園遊券號碼牌，開幕式後憑號碼牌兌換園遊券（面額五十元）一張；排隊就能領取的米食券號碼牌，也可以在開幕式後換領客家米食兌換券一張（每張可享用粄條、湯圓各一份）。

郭遠彰強調，竹東客家粄圓節不僅有好吃的美食，更有精彩的表演，邀請老牌民歌手王瑞瑜、于台煙演唱，在地的年輕客家歌手曾仲瑋，以及二重國小國樂團、二重社區花鼓團、上瑞社區舞蹈班的演出，歡迎大家來嘗美食、看表演。

竹東鎮公所說，現場也安排有客家農創市集，以及限額報名參加的客庄美學手作、好食慢遊等活動，歡迎民眾到竹東為舌尖味蕾留下難忘回憶。