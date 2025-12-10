竹東掩埋場垃圾清除爆「清假的」！時力要求楊文科負責

地方中心／黃兆康 新竹報導

新竹縣府在5月宣稱竹東掩埋場內的裸露垃圾，已完全清除，不過時代力量卻踢爆，透過空拍監測，從10月起垃圾堆置現象持續存在，今天，時代力量主席王婉諭率黨員到新竹縣政府抗議，砲轟竹東掩埋場垃圾清除是假，縣長楊文科必須給交代。

時代力量黨團：「自己垃圾燒一半，垃圾治理做一半，請公布垃圾流向，楊文科說明清楚」。

高舉抗議版，呼喊口號，新竹縣議會時代力量黨團踢爆，竹東掩埋場裸露垃圾，早已封場，不過經過空拍監測，發現垃圾依舊堆置成山。

空拍監測器拍下，巨無霸垃圾山，滿坑滿谷，一望無盡，很難不讓人質疑，新竹縣政府到底在幹嘛。

時代力量主席王婉諭：「掩埋場是從2006年就封場了，這19年來這個竹東掩埋場，到底發生了什麼事情，有沒有偷埋有沒有再繼續堆置，又或者是在這個覆土之下，到底這些垃圾有沒有做好，水質的監控和垃圾的處理，其實完全不清楚，我覺得這就是一個非常怠惰，而且荒謬的做法，所以我們希望縣府，應該要跟大家說明清楚」。

五月楊文科宣布將高達4萬噸的暫置垃圾，全數清除完成。（圖／民視新聞）

新竹竹東掩埋場，位於自來水水質水量保護區，長期堆置裸露垃圾，恐怕會汙染頭前溪水源。明明新竹縣政府，從去年3月起陸續調度量能，和首座高效能垃圾焚化爐啟用，今年五月楊文科宣布將高達4萬噸的暫置垃圾，全數清除完成，但檢視竹東掩埋場，卻不是這麼一回事。新竹縣環保局一般廢棄物防治科長 王世鴻：「我們已經確實在114年5月份的時候，把過往戰製垃圾已經全數清除，竹東掩埋場還是有，必須作為垃圾轉運的需求，必須把他們線上收集來的垃圾，在竹東轉運站做一個集中，之後再由車輛轉運到我們的焚化處理設施」。

竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸。（圖／民視新聞）

原來真的是假清除真堆置，說好聽是轉運，實際上就是堆放垃圾，光是竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸，難怪引發反彈，縣府表示將會協助公所辦理整頓工程，將施作邊坡覆土綠化及增設轉運污染防制設施。

