竹東掩埋場垃圾 縣府:完成清除

竹東鎮掩埋場已於今年五月完成暫置垃圾清除，目前僅做轉運垃圾使用，並無掩埋。（竹縣府提供）

記者彭新茹∕新竹報導

針對竹縣竹東鎮衛生掩埋場被質疑未全數清除垃圾，及新竹縣高效能垃圾熱處理設施試營運焚燒量能等問題，新竹縣環保局十日表示，縣府近兩年積極調度處理竹東掩埋場內暫置垃圾，已由環管署現場確認已完成裸露暫置清除。

環保局說，竹東鎮衛生掩埋場於民國六十五年十月啟用，七十二年被劃入自來水水質水量保護區，九十五年七月停用封閉。但受到垃圾處理量能問題影響，該場自九十八年四月至一百零五年二月協助縣內原鄉地區垃圾進場暫置後統一轉運，其後僅竹東鎮垃圾進場暫置後轉運，近年受垃圾代處理量能減少的影響，竹東掩埋場內逐漸累積裸露暫置垃圾。

環保局指出，近兩年縣府積極調度處理量能，清除竹東掩埋場內暫置垃圾，暫置垃圾於今年五月十四日全數清除，並於五月廿一日由環管署現場確認已完成清除。經竹東鎮公所評估，竹東掩埋場仍有執行轉運工作需求，縣府協助竹東鎮公所向環管署爭取補助辦理竹東掩埋場整頓工程，將施作邊坡覆土綠化及增設轉運污染防制設施。工程計畫已獲核定及決標，目前正辦理設計中。

環保局強調，竹東掩埋場自本年上半年完成暫置垃圾清除後，僅做轉運垃圾使用，並無掩埋行為。竹東鎮每週一產生垃圾量約四百公噸，皆於產生當周轉運至焚化爐完成處理。