竹東掩埋場遭控「假清除真堆置」 恐汙染頭前溪水源

新竹縣府5月宣稱竹東掩埋場內的裸露垃圾已完全清除，不過在野黨團透過空拍監測，從10月至12月中發現，垃圾堆置現象持續存在，王婉諭10日率黨員到新竹縣政府門前抗議，認為竹東掩埋場垃圾清除是假，縣長楊文科必須給交代。

竹東掩埋場自2006年封場以來長達19年，王婉諭指出，縣府雖一再宣稱垃圾已清完，卻始終未公開完整垃圾進出與清除資料，封場後是否持續掩埋更避而不談。

時力黨主席王婉諭（中）10日帶領黨內成員到新竹縣政府前呼籲縣長楊文科應注意垃圾問題。

王婉諭說明，新竹縣焚化爐試營運後，實際僅約一半處理量保留給本縣，垃圾問題根本無法徹底解決。楊文科日前在臉書宣布竹東掩埋場裸露垃圾已全數清除，但黨團與志工實地勘查及空拍畫面卻發現現場仍有裸露與新增垃圾，與官方說法明顯不符，也未見清除前後比對圖與驗收報告。

王婉諭強調，竹東掩埋場歷年垃圾量、清除量、暫置量前後兜不攏，縣府必須公開自封場以來的垃圾流向、覆土工程與監測資料，釐清舊垃圾與封場後新增垃圾，停止以暫置名義行違法掩埋之實，正視頭前溪水質與縣民健康風險，給地方一個清楚交代。

王婉諭服務團隊成員李雅芬表示，身為兩個孩子的護理師媽媽，她最擔心家人每天喝下的水是否安全。竹東掩埋場位於水質水量保護區，新舊垃圾長期堆置，滲出水隨時可能污染頭前溪水源，新竹縣政府必須盡速清除所有垃圾並說明處理進度。

新竹縣黨部新埔主任林旭良認為，竹東掩埋場問題已對水源與環境安全敲響警鐘，新豐、新埔、峨眉等掩埋場同樣面臨風險，顯示新竹縣垃圾治理長期缺乏整體規畫。

新竹縣政府環保局表示，竹東掩埋場現作為垃圾轉運站使用，這是因應竹東鎮公所的需求。由於竹東地區至焚化處理設施距離較遠，此處作為集中轉運點。小車會將垃圾運至此處卸下，再由大車集中轉運至焚化設施。

環保局指出，場地內出現的垃圾，是每天陸續進來並等待轉運的量，原則上當週收到的垃圾當週就會轉運。目前該轉運站僅供竹東的垃圾使用。此外，新竹縣的廢棄物處理量約佔焚化爐處理量的9成。

