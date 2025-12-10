竹東掩埋場遭質疑仍有裸露垃圾 竹縣府：完成清除

（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）時代力量黨主席王婉諭今天說，竹縣長楊文科日前宣布指竹東掩埋場裸露垃圾已清除，但經勘查發現仍有裸露等垃圾；縣府說，環管署於今年5月21日確認裸露暫置物已清除完畢。

王婉諭今天率員到新竹縣政府門前抗議，王婉諭現場表示，楊文科日前在臉書宣布竹東掩埋場裸露垃圾已全數清除，但實地勘查與空拍畫面顯示，現場仍可見裸露及新增垃圾，與官方說法不符，且未見清除前後比對圖與驗收報告。

她說，竹東掩埋場自2006年封場迄今19年，卻未公開完整的垃圾進出與清理資料，封場後是否仍持續埋置垃圾亦未明確說明，縣府應公開從封場以來的垃圾流向、覆土工程與監測資料。

新竹縣環保局透過文字指出，近年受代處理量能下降影響，竹東衛生掩埋場內逐漸累積裸露暫置垃圾，但縣府已在近2年調度清理竹東掩埋場暫置垃圾，環管署於今年5月21日確認裸露暫置物已清除完畢。

環保局指出，竹東掩埋場今年上半年清除暫置垃圾後僅作轉運使用，無掩埋行為，場區設有臨時轉運區、截流溝、集水井、滯洪池及曝氣池等設施，由竹東鎮公所管理。另竹東鎮每週產生垃圾量約400公噸，皆於產生當週轉運至焚化爐完成處理。（編輯：張銘坤）1141210