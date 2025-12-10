竹東掩埋場「清除說法不實」？ 時力踢爆現況：要求縣府公開資料

時力公開竹東掩埋場空拍畫面，質疑現場狀況與官方說法不相符。 圖：時代力量提供

[Newtalk新聞] 竹東掩埋場封場19年，新竹縣政府長期宣稱垃圾已清除，但現場狀況與官方說法是否相符，引發爭議。時代力量黨主席王婉諭今（10）日率領時代力量團隊前往新竹縣政府召開記者會，質疑縣府對竹東掩埋場的垃圾清除情形說明不實，並呼籲縣長楊文科公開完整資料、誠實面對垃圾治理問題。

王婉諭指出，竹東掩埋場自2006年封場以來長達19年，縣府雖一再對外宣稱垃圾已清完，卻始終未公開完整的垃圾進出與清除紀錄，也未說明封場後是否仍持續掩埋。

她表示，新竹縣焚化爐試營運後，本縣僅保留約一半處理量，根本不足以徹底解決垃圾問題。她批評，楊文科縣長日前在臉書宣稱掩埋場裸露垃圾已「全數清除」，但時代力量與志工實地勘查及空拍畫面均顯示現場仍有裸露與新增垃圾，與官方說法明顯不符，且未見清除前後比對圖與驗收報告。

她接著說，掩埋場歷年「垃圾量、清除量、暫置量」前後兜不攏，縣府有義務公開封場以來所有垃圾流向、覆土工程與監測資料，釐清舊垃圾與封場後新增垃圾，同時停止以「暫置」之名行非法掩埋之實，正視頭前溪水質與縣民健康風險，才能給地方一個清楚交代。

時代力量新竹縣黨部竹北主任張育慈說，縣府五月對外聲稱裸露暫置垃圾已清除，縣長日前亦在社群媒體重申清除已完成，但志工於十一月底與十二月初拍攝的照片卻見到新出現的垃圾堆與土層交錯畫面，與官方說法落差巨大。她質疑，若垃圾確已清除，縣府應提供完整清除驗收報告與標準，而不是單方面宣布結果，要求社會接受。她也提到，有居民反映掩埋場未來可能保留作為垃圾轉運站，顯示垃圾問題並未真正解決。

王婉諭服務團隊成員黃柏憲則指出，竹東掩埋場封場近二十年，垃圾卻不減反增，縣府以暫置、等待焚化為名持續堆放，使封場區域淪為「垃圾倉庫」，違反封場本意與相關法規。他批評多年來中央、縣府與媒體公布的垃圾量數據前後矛盾，外界無法得知究竟埋了多少、覆土下又藏了多少垃圾，這不是疏忽，而是資訊不透明與管理失能。他說，若連垃圾存量與清除進度都說不清，縣府如何讓人民相信有能力面對垃圾危機。

王婉諭服務團隊成員李雅芬則以母親與護理師身分表示，最擔憂的是家庭每天飲用的水是否安全。竹東掩埋場位於水質水量保護區，舊垃圾與新增垃圾長期堆置，滲出水隨時可能污染頭前溪，縣府應儘速清除所有垃圾並說明進度。她要求縣府公開自封場以來的完整垃圾進出資料，包括進場量、暫置量、清除量與現有庫存，同時公布覆土深度、覆土區域、滲出水與地下水監測報告，讓每一噸垃圾都有帳可查。

時代力量新埔主任林旭良認為，竹東掩埋場問題已對水源與環境安全敲響警鐘，新豐、新埔、峨眉等掩埋場也面臨相同風險，反映新竹縣垃圾治理長期缺乏整體規畫。

他指出，焚化爐只能處理部分垃圾，無法當作唯一解方；若縣府只倚賴焚化爐、表面清理，甚至以封場名義掩蓋問題，污染仍然存在。他呼籲縣府提出完整垃圾治理藍圖，資訊透明、數據公開、責任到位，並接受外界監督。他強調，時代力量不接受敷衍、不接受模糊、更不接受「假清除」，縣府必須公開真相，才能守護水源、確保新竹縣更安全的環境。

時代力量今日召開「竹東掩埋場垃圾清除是假，楊文科縣長必須給交代」記者會。 圖：時代力量提供