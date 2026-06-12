竹東林場建築群新展開幕 探索林業歷史與生態

林業及自然保育署新竹分署開幕儀式。(新竹分署提供)





竹東曾是臺灣早期林業的重鎮之一，近年也成為民眾週末出遊野營的中繼站，是許多人來往山林的第一站。位於竹東林場建築群內的全新特展，於近日正式對外開放，邀請民眾一同走入這片林業記憶的現場，認識竹東及鄰近地區的生物多樣性與林業歷史，了解竹東地區得天獨厚的地理特色與人文魅力。

為了迎接特展登場，林業及自然保育署新竹分署11日隆重舉行開幕儀式。現場由新竹分署分署長夏榮生、新竹縣政府文化局副局長郭秋燕、竹東鎮公所秘書張佳振、新竹縣政府消防局第二救災救護大隊大隊長林忠億、國立陽明交通大學曾聖凱助理教授、中冶環境造形顧問有限公司郭中端老師，以及竹東非營利幼兒園的小朋友們共同剪綵。眾位長官貴賓也一同為中正路上的全新入口設計揭牌。設計醒目、適合打卡留念的新地標，未來將持續佇立於街頭，熱情提醒每位路過的民眾與遊客「竹東林業建築群就在這裡！」在孩子們的歡笑聲中，正式宣告特展揭開序幕。

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此次展覽以「認識竹東鄰近的生態與歷史」為主軸，帶領民眾一同認識竹東鄰近地區的生物多樣性，並了解林業的發展歷程，展現出竹東地區由開發林業資源邁向生態永續的重要轉變。特展將帶領民眾走入林業記憶的歷史現場，更首度展示與國立陽明交通大學合作開發的「竹東林業知識圖譜資料庫網站」與全新互動式教案，期待竹東林業歷史為多元運用及傳承。除了林業歷史脈絡的介紹，展覽更深入呈現新竹地區豐富的生物多樣性，以及近年來林業及自然保育署推動的「生態給付」理念與實踐方式。民眾可以了解透過農友與社區參與友善環境的做法，在兼顧經濟發展下實現生態保育理念，並可透過互動展示學習如何與野生動物和平共處。

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