竹東林場建築群新展開幕 探索林業歷史與生態
竹東曾是臺灣早期林業的重鎮之一，近年也成為民眾週末出遊野營的中繼站，是許多人來往山林的第一站。位於竹東林場建築群內的全新特展，於近日正式對外開放，邀請民眾一同走入這片林業記憶的現場，認識竹東及鄰近地區的生物多樣性與林業歷史，了解竹東地區得天獨厚的地理特色與人文魅力。
為了迎接特展登場，林業及自然保育署新竹分署11日隆重舉行開幕儀式。現場由新竹分署分署長夏榮生、新竹縣政府文化局副局長郭秋燕、竹東鎮公所秘書張佳振、新竹縣政府消防局第二救災救護大隊大隊長林忠億、國立陽明交通大學曾聖凱助理教授、中冶環境造形顧問有限公司郭中端老師，以及竹東非營利幼兒園的小朋友們共同剪綵。眾位長官貴賓也一同為中正路上的全新入口設計揭牌。設計醒目、適合打卡留念的新地標，未來將持續佇立於街頭，熱情提醒每位路過的民眾與遊客「竹東林業建築群就在這裡！」在孩子們的歡笑聲中，正式宣告特展揭開序幕。
此次展覽以「認識竹東鄰近的生態與歷史」為主軸，帶領民眾一同認識竹東鄰近地區的生物多樣性，並了解林業的發展歷程，展現出竹東地區由開發林業資源邁向生態永續的重要轉變。特展將帶領民眾走入林業記憶的歷史現場，更首度展示與國立陽明交通大學合作開發的「竹東林業知識圖譜資料庫網站」與全新互動式教案，期待竹東林業歷史為多元運用及傳承。除了林業歷史脈絡的介紹，展覽更深入呈現新竹地區豐富的生物多樣性，以及近年來林業及自然保育署推動的「生態給付」理念與實踐方式。民眾可以了解透過農友與社區參與友善環境的做法，在兼顧經濟發展下實現生態保育理念，並可透過互動展示學習如何與野生動物和平共處。
更多新聞推薦
其他人也在看
大雨炸屏東! 高樹廣興村"泥流淹路" 鹽埔新圍大排暴漲
南部中心／洪明生、蘇晟維 高雄報導屏東在12日，持續有間歇性的豪大雨，也釀成了些許的積、淹水狀況，在高樹鄉的廣興村，瞬間雨勢沖刷大量泥水下來，導致排水系統應付不及，整個路面全都變成黃澄澄一片，而在鹽埔鄉的新圍大排，同樣因為山上大水下來，水流溢出到路面，但幸好雨勢停止後，都很快就排除。
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。
世足神預測又來了！EA足球遊戲「連四屆命中」今年猜西班牙奪冠
2026 FIFA 世界盃足球賽終於正式開幕，來自全球 48 個殺進正賽的足球國家隊將齊聚美洲大陸，爭奪第 23 座大力神冠軍金盃。大廠 EA 子品牌 EA Sports 的足球遊戲《EA SPORTS FC26》曾連續靠模擬「連四屆猜中」冠軍得主，而今年他們的預測正式出爐，根據模擬結果，西班牙將睽違 16 年捧起隊史第二座冠軍金盃。
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
北市東區酒店爆槍擊！金錢糾紛釀中彈送醫 槍手南下躲2天落網
台北市大安區忠孝復興站旁一棟商辦大樓內的酒店，6月9日凌晨發生槍擊事件。一名男子疑因百萬元金錢糾紛，與友人在包廂內爆發衝突，遭對方開槍擊中雙腿，共有3處貫穿彈孔，緊急送醫救治。酒店當下僅協助叫救護車，未同步報警，直到醫院發現傷勢異常後通報警方，案情才曝光。
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
稱「川普與習站一起是中共同路人」 鄭麗文嗆賴清德是金光黨
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文迎來這次訪美行的最高潮，在美東11號晚上參加華府僑宴，發表長達半小時的冗長致詞，還不忘把矛頭指向總統賴清德，大酸賴總統是不下架台獨黨綱的金光黨，綠營立委反嗆，早就沒有台獨黨綱，當時曾主張台獨的鄭麗文可是跑第一，如今卻變成中共代理人。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
追思尹衍樑》獨家曝光追思禮拜 尹崇堯憶父灣聲演奏西洋歌曲悼念
商界聞人、潤泰集團總裁尹衍樑5月底辭世，今（12）日在台北市文山區的靈糧山莊舉行追思禮拜，政商界大老都到場送尹衍樑最後一程，「小尹（尹衍樑獨子、南山人壽董座尹崇堯）回憶父親時，氣氛相當感人，也讓在場親友忍不住拭淚。」尹家親友對本報透露。 …
專訪／57歲花系列男神認再婚有「風險」 與女友同居7年仍不登記原因曝光
57歲林煒昔為花系列小生，他與同齡的總經理女友Cora（劉灼梅）交往進入第7年，雖然互稱老公、老婆，卻始終沒有踏進戶政事務所。Cora愛到深處，甜笑給林煒打超高分：「他沒什麼讓我不放心。」林煒則跟多數有過失敗婚姻的人一樣謹慎，認為再婚就代表「風險」。
台積電有望不再缺水電！魏哲家曝「總統有大計畫」 坦言神山非常缺人才
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導屏東科學園區今（12）舉辦半導體供應鏈專區聯合動土典禮，包括總統賴清德、台積電（2330）董事長魏哲家等大咖親臨現場。魏...
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
史瓦帝尼有意建交中國？林佳龍拋震撼彈否認
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，但近日傳出，史國總理戴羅素（RussellDlamini）在聽完學者報告後，有意與中國建交。外交部長林佳龍今（12）日表示...
MLB／大谷扛本季第13轟 卻膝蓋發炎退場
MLB美國職棒洛杉磯道奇11日交手匹茲堡海盜，道奇強打大谷翔平3局上率先開轟，帶動道奇大局攻勢，最終8：6勝出，但他也因為膝蓋發炎關係提前退場。
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
球探關注! 玉山盃青棒賽新北市9:0擊敗新竹市
體育中心／丁泰祥、郭水城報導玉山盃青棒錦標賽，去年屈居亞軍的新北市隊今年捲土重來，還是有爭冠的實力，尤其陣中有好幾位球員備受國內外球探矚目，今天對上新竹市的比賽，新北市投打表現出色，5局打完就已經9:0領先，六局上突然下起大雨，最終就裁定新北市獲勝。
婦買彩券中600萬頭獎 信任鄰居反遭侵占燒毀
根據泰媒《The Thaiger》報導，素可泰府一名54歲的婦人莎央（Sayan）向警方報案，指控鄰居瓦（Waew）涉嫌侵占她的頭獎彩券。莎央表示，自己購買了3張彩券，邀請瓦到家中一起幫忙對獎；當時與瓦共同確認其中一張號碼「173770」的彩券中了頭獎，獎金多達600萬泰銖（約新台幣578...
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...